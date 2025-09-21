יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:15
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
123-184באיירן מינכן1
97-64לייפציג2
73-83בורוסיה דורטמונד3
77-94פ.צ. קלן4
76-74סט. פאולי5
65-83איינטרכט פרנקפורט6
68-84פרייבורג7
65-54שטוטגרט8
610-84הופנהיים9
55-73וולפסבורג10
46-73באייר לברקוזן11
44-54מיינץ12
410-84ורדר ברמן13
48-24המבורג14
310-74אוגסבורג15
38-43אוניון ברלין16
15-03בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

קיין נגיעה מניפוץ השיא הענק של רונאלדו והולאנד

השניים כבשו 100 גולים תוך 105 משחקים, האנגלי על 98 שערים ב-103 הופעות בבאיירן מינכן: "בבית הספר עוד כשהייתי ילד היו קוראים לי 'האטריק הארי'"

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

הארי קיין ממשיך לכתוב היסטוריה בבאיירן מינכן ובבונדסליגה. בניצחון 1:4 על הופנהיים השלים החלוץ האנגלי שלושער ליגה תשיעי מאז הגיע לגרמניה, ובכך התקרב עוד יותר לשיאים הגדולים של הכדורגל האירופי.

קיין עומד כעת על 98 שערים ב-103 הופעות בכל המסגרות במדי באיירן, כשהוא נמצא במרחק צמד אחד בלבד משבירת השיא של כריסטיאנו רונאלדו (בריאל מדריד) וארלינג הולאנד (במנצ’סטר סיטי), שהגיעו ל-100 שערים אחרי 105 משחקים, כל אחד בקבוצתו. בנוסף, בגרמניה הוא רשם שיא אישי נוסף: 70 שערי ליגה ב-67 הופעות בלבד, הנתון הטוב ביותר אי פעם בבונדסליגה.

עוד הישג ייחודי נרשם מהנקודה הלבנה: קיין הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של הליגה הגרמנית שכובש את 17 הפנדלים הראשונים שלו. "זה לא פשוט כמו שזה נראה", סיפר קיין בסיום. "אנשים חושבים שזה קל ברגע שהכדור נכנס לרשת, אבל אני מתאמן הרבה ומשפר כל הזמן את הטכניקה ואת השגרה שלי. בכל פעם שהכדור מגיע לרחבה, אני מאמין שאוכל לכבוש, בין אם זה פנדל ובין אם לא".

הארי קיין חוגג (IMAGO)הארי קיין חוגג (IMAGO)

על המשחק עצמו אמר: "זה היה משחק קשה. לא היינו במיטבנו במחצית הראשונה וצריך לתת קרדיט ליריבה שהקשתה עלינו. השער שלנו עזר מאוד, ובחצי השני כבר הראינו יותר מהיכולת האמיתית שלנו".

קיין אף התייחס בהומור לכינוי שהוצמד לו על ידי השדר: "כינו אותי 'האטריק קיין', אבל בבית הספר עוד כשהייתי ילד היו קוראים לי 'האטריק הארי'". במקביל לשיאיו האישיים, גם באיירן עצמה שוברת שיאים: עם 18 שערים בארבעת מחזורי הפתיחה של העונה, רשמה האלופה שיא בונדסליגה חדש לפתיחת עונה פורה ביותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */