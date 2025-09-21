האוהדים קראו בשם של מסי, רונאלדו כבש והשתיק

התקשורת הסעודית היללה את כריסטיאנו רונאלדו, שכבש צמד בניצחון של אל נאסר 1:5 מול אל ריאד והמשיך לשבור שיאים אישיים וקבוצתיים. בכלי התקשורת ציינו כי רונאלדו "לעג לשירי ההערצה לליאו מסי והשמיד את שיאו ההיסטורי של חמדאללה", כשהוא לוקח איתו את משפחתו ליציע ו"שובר את חלומותיו של שוער ריאד".

הכתבות בסעודיה הדגישו כי "המסע לעבר 1,000 שערים נמשך, וחלום שוער ריאד התנפץ. CR7 הבריק והוביל את אל נאסר לניצחון גדול". רונאלדו עומד כעת על 945 שערים בקריירה, ונותרו לו 55 בלבד כדי להגיע ליעד העצום שהציב לעצמו. בנוסף הפך לשחקן עם המעורבות הישירה בהכי הרבה שערים בתולדות אל נאסר, ובליגה שבר את שיאו של חמדאללה עם 93 גולים לעומת 91.

לאחר שרונאלדו כבש את שערו השני ואת החמישי של אל נאסר, הכוכב הפורטוגלי חגג כשהצביע לעבר אוזנו, כאומר: "אני לא שומע אתכם". רונאלדו פנה אל אוהדי ריאד שנכחו במשחק וביצע את התנועה הזו כתגובה לשירי הפרובוקציה שצעקו לעברו, "מסי... מסי". כריסטיאנו השיב לאוהדי ריאד בהצבעה לאוזנו, אחרי שניסו להכעיס אותו בקריאות "מסי" רגע לפני שכבש את השער השני שלו.

עוד נכתב כי רונאלדו כבש את שערו השלישי בליגה הסעודית העונה, כאשר חברו לקבוצה ז’ואאו פליקס מוליך את טבלת הכובשים עם חמישה שערים. מי שספג ביקורת לא פשוטה בתקשורת המקומית היה שוער ריאד, ראיין, שהצהיר ערב המשחק כי יעצור את האיום של רונאלדו, אך לבסוף נכנע פעמיים לצמד של הכוכב הפורטוגלי.