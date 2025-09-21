יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
97-96בטיס5
94-64חטאפה6
96-65אתלטיק בילבאו7
78-95סביליה8
75-55אלאבס9
78-65ולנסיה10
64-64אלצ'ה11
64-45אוססונה12
54-54אתלטיקו מדריד13
49-95לבאנטה14
45-44ראיו וייקאנו15
46-45סלטה ויגו16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

"סדק ביחסים": המשבר בין ויניסיוס לצ'אבי אלונסו

כוכב ריאל שלא שיחק יותר מ-78 דק' במשחק אחד העונה לא הבין את החילוף: "התסכול מהמאמן הופך לגלוי מתמיד". אלונסו: "ייתכן שהוצאתי אותו מוקדם מדי"

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

ה”עימות” שנרשם אמש (שבת) בין ויניסיוס לבין צ’אבי אלונסו תפס כותרות גדולות בתקשורת הספרדית, לאחר הניצחון 0:2 של ריאל מדריד על אספניול בברנבאו. הדקות האחרונות של המשחק הפכו למוקד תשומת הלב, כשוויניסיוס הפגין חוסר שביעות רצון בולט מהחילוף שלו בדקה ה-77.

על פי הדיווחים, ברגע שהופיע מספרו על לוח האלקטרוני, הברזילאי זרק את בקבוק המים שהיה בידו והרים את ידיו במחאה ברורה על החלטת מאמנו. בצילומי הטלוויזיה נראתה הבעת התסכול על פניו, והוא ירד לספסל בחוסר רצון. "ויניסיוס לא הבין את החילוף ויצא כעוס", נכתב בכלי התקשורת, שהוסיפו כי השחקן אף ירד לחדר ההלבשה לפני שחזר לשבת לצד חבריו על הספסל.

ב"‏אס" ציינו כי "נפער סדק ביחסים בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו, והוא הפך כעת לגלוי יותר מתמיד". בספרד הזכירו גם את עיכוב המגעים להארכת החוזה של הברזילאי, וטענו כי "המשחק מול אספניול לא היה עבורו תרופה, הוא לא כבש, פספס הזדמנויות ואף פגע בקורה. מצבו מסתבך ממשחק למשחק".

ריאל מדריד מנצחת את אספניול ב0:2

הנתונים מגלים כי העונה ויניסיוס לא השלים אפילו 80 דקות באף משחק ליגה, מצב חדש עבורו אחרי שנים שבהן היה שחקן מפתח אצל קרלו אנצ’לוטי. מתוך שישה משחקים, פתח פעמיים על הספסל ושיא דקותיו עומד על 78 בלבד, במשחק הפתיחה מול אוססונה.

צ’אבי אלונסו, מצדו, לא הסתיר את המתח עם הכוכב הברזילאי, אך ניסה להסביר את החלטתו לאחר המשחק: "היום הוא חסר את השער. ייתכן שהוצאתי אותו כששיחק טוב, אולי קצת מוקדם מדי, אבל רציתי להכניס שחקנים רעננים באגפים כדי לשלוט במשחק".

צ׳אבי אלונסו (IMAGO)צ׳אבי אלונסו (IMAGO)

המאמן הוסיף: "אותו דבר קרה גם עם פרנקו מסטנטואונו. הוא שאל אותי אם אני מחליף אותו, וגם הוא יצא קצת עצבני. זה קורה לכולם. אני מרוצה מהיכולת של ויניסיוס ושל פרנקו, אבל לפעמים המשחק דורש שחקנים טריים".

כך או כך, נראה כי הסיפור של ויניסיוס בתחילת העונה תחת אלונסו הופך לאחת הסוגיות הבוערות ביותר במדריד, גם על הדשא וגם מחוצה לו.

