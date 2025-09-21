יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
97-96בטיס5
94-64חטאפה6
96-65אתלטיק בילבאו7
78-95סביליה8
75-55אלאבס9
78-65ולנסיה10
64-64אלצ'ה11
64-45אוססונה12
54-54אתלטיקו מדריד13
49-95לבאנטה14
45-44ראיו וייקאנו15
46-45סלטה ויגו16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

"סולומון המפתח למהפך, יצר מצבים בכל נגיעה"

בספרד שיבחו את הישראלי על הבכורה בוויאריאל: "החיבור עם מיקאוטדזה שבר את המחסום". גם בצוללת הצהובה פרגנו: "הרמה ששווה חצי שער". צפו בבישול

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון זכה לשבחים רבים בספרד לאחר הופעת הבכורה שלו בוויאריאל, כשעלה מהספסל והיה שותף מרכזי למהפך בניצחון 1:2 על אוססונה. הקשר הישראלי נגע בכדור לראשונה ושלח כדור רוחב מדוד שהגיע לג'ורג'י מיקאוטדזה, שנגח לרשת והשווה את התוצאה בדרך לניצחון דרמטי באצטדיון לה סרמיקה.

באתר הרשמי של ויאריאל החמיאו במיוחד למהלך וכתבו: "זה היה רק עניין של זמן עד שהשוויון יגיע, וכך היה. כדור רוחב נפלא של סולומון, הכדור הראשון שנגע בו במשחק, הוגבה בעדינות על ידי מיקאוטדזה לרשת. הגיאורגי קבע 1:1 והקפיץ את יציעי לה סרמיקה, שעודדו את הקבוצה עד לניצחון". עוד נכתב בוויאריאל כי "כדור הרוחב של מנור סולומון היה חצי שער".

גם ב’אס’ פרגנו לרכש הישראלי: "הופעה יוצאת מן הכלל של מיקאוטדזה ופתיחה מצוינת לסולומון. החיבור הראשון בין שני השחקנים החדשים שבר את המחסום של ויאריאל. הישראלי הניח לו על הראש עם הכדור הראשון שנגע בו. עשרים דקות לחלום על מהפך מול החומה האדומה".

בבכורה של מנור- 1:2 ויאריאל על אוסאסונה

בהמשך הדגיש העיתון: "סולומון היה המפתח למהפך. הוא בישל את השער הראשון ויצר מצבים בכל פעם שנגע בכדור". המאמן מרסלינו שיתף: "אני מבקש מהחלוצים מעורבות וסיומת. ואז השערים מגיעים בגלים. אם תגידו לי שהשער הראשון יהיה נגיחה מול שלושה בלמים בגובה 1.90 מטר, הייתי אומר שזה בלתי אפשרי. היו למיקאוטדזה עוד מצבים שבהם הוא לא היה מדויק מול קבוצה שמגנה טוב מאוד. אבל הוא יצר הרבה. אני חושב שהוא יכבוש הרבה שערים, אבל צריך לתת לכולם זמן. אפילו אמבפה התקשה בשנה שעברה. אני שמח בשבילו, בשביל טאני שתורם לנו, ובשביל מנור".

היכולת המרשימה של סולומון וההשפעה המיידית שלו כבר במשחק הראשון בצהוב הופכות אותו לאחת מהבשורות הגדולות של הערב ומעלות את הציפיות ממנו להמשך העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */