"סולומון המפתח למהפך, יצר מצבים בכל נגיעה"

מנור סולומון זכה לשבחים רבים בספרד לאחר הופעת הבכורה שלו בוויאריאל, כשעלה מהספסל והיה שותף מרכזי למהפך בניצחון 1:2 על אוססונה. הקשר הישראלי נגע בכדור לראשונה ושלח כדור רוחב מדוד שהגיע לג'ורג'י מיקאוטדזה, שנגח לרשת והשווה את התוצאה בדרך לניצחון דרמטי באצטדיון לה סרמיקה.

באתר הרשמי של ויאריאל החמיאו במיוחד למהלך וכתבו: "זה היה רק עניין של זמן עד שהשוויון יגיע, וכך היה. כדור רוחב נפלא של סולומון, הכדור הראשון שנגע בו במשחק, הוגבה בעדינות על ידי מיקאוטדזה לרשת. הגיאורגי קבע 1:1 והקפיץ את יציעי לה סרמיקה, שעודדו את הקבוצה עד לניצחון". עוד נכתב בוויאריאל כי "כדור הרוחב של מנור סולומון היה חצי שער".

גם ב’אס’ פרגנו לרכש הישראלי: "הופעה יוצאת מן הכלל של מיקאוטדזה ופתיחה מצוינת לסולומון. החיבור הראשון בין שני השחקנים החדשים שבר את המחסום של ויאריאל. הישראלי הניח לו על הראש עם הכדור הראשון שנגע בו. עשרים דקות לחלום על מהפך מול החומה האדומה".

בבכורה של מנור- 1:2 ויאריאל על אוסאסונה

בהמשך הדגיש העיתון: "סולומון היה המפתח למהפך. הוא בישל את השער הראשון ויצר מצבים בכל פעם שנגע בכדור". המאמן מרסלינו שיתף: "אני מבקש מהחלוצים מעורבות וסיומת. ואז השערים מגיעים בגלים. אם תגידו לי שהשער הראשון יהיה נגיחה מול שלושה בלמים בגובה 1.90 מטר, הייתי אומר שזה בלתי אפשרי. היו למיקאוטדזה עוד מצבים שבהם הוא לא היה מדויק מול קבוצה שמגנה טוב מאוד. אבל הוא יצר הרבה. אני חושב שהוא יכבוש הרבה שערים, אבל צריך לתת לכולם זמן. אפילו אמבפה התקשה בשנה שעברה. אני שמח בשבילו, בשביל טאני שתורם לנו, ובשביל מנור".

היכולת המרשימה של סולומון וההשפעה המיידית שלו כבר במשחק הראשון בצהוב הופכות אותו לאחת מהבשורות הגדולות של הערב ומעלות את הציפיות ממנו להמשך העונה.