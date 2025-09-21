הסופרקאפ מגיע: השינויים במכבי ת"א והפועל י-ם

מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו הערב (ראשון, 21:05) לראשונה העונה ולראשונה מאז שהליגה נעצרה אי שם בחודש יוני, לאחר פתיחת מלחמת עם כלביא. כזכור השתיים היו בעיצומה של סדרת הגמר כאשר מכבי תל אביב, אז אלופת המדינה המכהנת ומחזיקת הגביע, הפסידה במשחק השני של סדרת הגמר להפועל ירושלים, ולכולם זכור כבר מה קרה כבר באותו הלילה, והערב, לראשונה מאז המשחק השני, השתיים יפגשו כאשר ישנו תואר על הכף, הסופרקאפ.

המון מים עברו להם בנהר מאז אותו הערב, ומכבי תל אביב של עודד קטש מגיעה חדשה כמעט לחלוטין עם המון פוטנציאל, לצד כמובן סימני שאלה. הירושלמים של יונתן אלון מאידך, מגיעים לאחר מה שאמור להיות מקצה שיפורים מהעונה שעברה. השאיפות של השתיים זהות והערב לשתיהן מצפה בזירה המקומית המשוכה הכי גבוהה אותה פגשו עד כה.

אני יודע מה עשיתן בקיץ האחרון

מכבי תל אביב:

עזבו: רוקאס יוקובאיטיס, ליוואי רנדולף, חסיאל ריברו, מריאל שאיוק, אלכס טיוס, ניית'ן מנסה, ג'ייק כהן (פרש), רפי מנקו, טרביון וויליאמס.

הגיעו: ג'ף דאוטין ג'וניור, לוני ווקר, אושיי בריסט, קליף אומורי, אורוש טריפונוביץ', גור לביא, טי ג'יי ליף ומסיו סאנטוס.

במילה אחת שונה, בשתיים שונה מאוד. מכבי תל אביב מודל 2025/26 בגרסתה הנוכחית (לצד חיזוק פוטנציאלי) היא קבוצה הרבה יותר אתלטית מזו שהייתה בשנה שעברה, עם הרבה יותר כח אש, עם הרבה יותר אפשרויות משהיו בעונה שעברה ועם יותר שחקנים שיודעים לייצר עם הכדור אפילו הרבה יותר. הפוטנציאל של הסגל גבוה במיוחד, רק שבהתאם סימני השאלה והם כולם לגיטימיים. החוזקות מוכרות ומובנות וגם נקודות התורפה.

לוני ווקר ואושיי בריסט (ספי מגריזו - מכבי ת"א)

תחילה, היכולות לייצר, בטח בהשוואה לשנה שעברה הן עצומות. מדובר גם בגרסה עמוקה יותר מזו של השנה שעברה, יכולת הקליעה מעבר לקשת אמורה להיות טובה יותר ובינתיים כשהקבוצה עדיין לא מחוברת, ושוב, מדובר בדבר לגיטימי לחלוטין, החיבור הוא סימן השאלה הראשון הגדול ביותר, הרי כישרון לא באמת חסר, אז מה כן? הניסיון. מרבית השחקנים החדשים שהגיעו לא שיחקו באירופה, חלקם עשה את קפיצת המדרגה בעונה שעברה, מה שהיה שווה להם הזדמנות בליגה הכי טובה וחזקה שיש לאירופה להציע.

החסרונות, מעבר למה שאפשר לפתור בזמן ומעבר לבוסריות, ושוב באופן מובן, הם בעמדה חמש, שכן הצהובים כחולים מחזיקים בשני שחקנים חסרי ניסיון ביורוליג, אחד מהם כלל לא שיחק מחוץ לארצות הברית והגיע היישר מהמכללות. המשחק הערב ייתן הזדמנות נוספת למכבי תל אביב להתחבר ויהיה גם מבחן נוסף, רגע לפני שעונת היורוליג שלהם תצא לדרך בסוף החודש.

לוני ווקר חותם לאוהדים (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים:

עזבו: טאריק פיליפ, כריס ג'ונסון, ג'רמי מורגן, אור קורנליוס.

הגיעו: רועי פריצקי, אנת'וני לאמב, דימיטרו סקאפינצב, קשיוס ווינסטון.

הנשק הכי חזק של הפועל ירושלים העונה ועד כה לכל הפחות הוא ההמשכיות מהעונה שעברה. הרי כבר לא מדובר על ליבה, כי אם על קבוצה שעברה מקצה שיפורים. לא מן הנמנע שחסר משהו. הרי בכל זאת עזבו שלושה שחקנים שידעו בדיוק את האגרסיביות הנדרשת לשחק תחת יונתן אלון.

השחקנים שהגיעו אלגנטיים יותר ללא ספק, ובמשחקי ההכנה גם הרימו את רמת האגרסיביות הנדרשת. האדומים לבנים מביאים עימם סגל עמוק יותר מזה שהיה בשנה שעברה והרי שזה לא הכל, שכן פתאום יש יותר אורך עם שני גבוהים באזור חיוג של 2.11 וצפונה. לאמב מביא עימו סט כישורים מעניין, עמדות הכנף נותרו כשהיו, כלומר יודעות ללחוץ מחד ולהעניש התקפית מאידך

אנתוני לאמב נחת בישראל (חגי מיכאלי)

הקבוצה מהבירה גם מציגה סימני שאלה מבחינתה. יחד עם זאת, הם מועטים יותר, כי שינויים לא היו למכביר ומעבר לשאלת ה-'כמה זמן ייקח לשחקנים החדשים להיכנס לשיטה', ישנה גם את שאלת הקו האחורי וכמה ווינסטון והארפר יכולים להשלים האחד את השני, ואפילו חשוב יותר, לשחק האחד לצידו של השני.

מדובר אולי בשני גארדים קטנים, אך בכאלו שנחשבים לזריזים ויכולים להגיע לטבעת, ובכלל הארפר עשה חתיכת קפיצת מדרגה בעונה שעברה, כך שהציפיות ממנו בהתאם. ולא רק ממנו כי אם מכל הקבוצה שמכוונת להיות הישראלית השלישית שתשחק ביורוליג או השנייה של השנה הבאה, הכל כמובן תלוי באיך תיגמר העונה הנוכחית, אך הירושלמים יודעים שהם נחשבים לפייבוריטים לזכייה ולכל הפחות להגעה לגמר.

קשיוס ווינסטון (אורן בן חקון)

שתי הקבוצות ערכו שינויים ומקצה שיפורים על הנייר. מכבי תל אביב היא חיה שונה לחלוטין מזו של השנה שעברה, וכבר ברור ששתיהן תצטרכנה זמן, מי יותר ומי פחות, אך הערב בשורה התחתונה תהיה הזדמנות נוספת לעשות ניסוי כלים נוסף, החמישי במספר של הירושלמים, כמו גם של הצהובים כחולים, וזאת רגע לפני ששתי הקבוצות תשחקנה ברבע גמר גביע ווינר ביום רביעי הקרוב, כאשר קבוצתו של יונתן אלון תפגוש את בני הרצליה, בעוד שזו של עודד קטש תפגוש את קריית אתא.