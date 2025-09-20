יום שבת, 20.09.2025 שעה 23:12
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
97-96בטיס5
94-64אתלטיק בילבאו6
94-64חטאפה7
78-95סביליה8
75-55אלאבס9
64-64אלצ'ה10
64-45אוססונה11
54-54אתלטיקו מדריד12
49-95לבאנטה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
48-44ולנסיה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

בספרד הרימו: מנור עשה את השינוי, פרץ את הסכר

התקשורת המקומית החמיאה לישראלי, שבישל בנגיעה הראשונה שלו והחל את המהפך של ויאריאל, שניצחה 1:2: "בכורה חלומית". מאמן הצהובים החמיא למחליפים

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

כמה שהגיע למנור סולמון לשחק במדי ויאריאל, והוא הוכיח את זה היום (שבת). אחרי שני משחקים על הספסל מבלי לשחק, הישראלי עלה להופעת בכורה נגד אוססונה בדקה ה-67, ובנגיעה הראשונה שלו בכדור כשחקן במועדון הצהוב הוא בישל את ה-1:1, שבהמשך קבוצתו רשמה מהפך וניצחה 1:2.

בספרד החמיאו למנור: “סולומון החל את השינוי. ויאריאל הייתה טובה גם בלעדיו והתקרבה לשוויון מול עשרה שחקנים, אבל הוא נתן את החותמת ופרץ את הסכר”, רשמו ב’אס’. ב’מארקה’ הוסיפו: “בכורה חלומית למנור, שבנגיעה הראשונה שלו החל את השינוי”.

העיתון הבכיר חילק ציונים, כאשר הוא מחלק תמיד בפורמט של אפס כוכבים עד שלושה כוכבים, והוא לא מרבה לתת שלושה. מנור קיבל שני כוכבים, כאשר רק ארבעה שחקנים בקבוצתו קיבלו ציון דומה, ורק השוער לואיז ג’וניור קיבל שלושה עם מספר הצלות גדולות בסיום.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

מאמן ויאריאל, מרסליניו, לא דיבר בפרט על מנור, אך כן על המחליפים: “אלה שפתחו עשו עבודה טובה, אבל המחליפים עזרו לעשות את השינוי. יש שחקנים שלא שיחקו הרבה ותרמו, מה שהכי חשוב זה שהקבוצה ניצחה. אם השחקנים החדשים מרגישים את העידוד שהם מקבלים, אז זה יעזור להם להמשיך לתרום עוד בהמשך”.

שחקני ויאריאל ומנור סולומון מאושרים (IMAGO)שחקני ויאריאל ומנור סולומון מאושרים (IMAGO)
