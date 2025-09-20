יום שבת, 20.09.2025 שעה 23:12
כדורגל ישראלי

לא שגרתי: מחזור משוגע של שערים בליגת העל

הרשת זזה 28 פעמים הערב במסגרת הסיבוב הרביעי עד כה, כאשר שיא הכיבושים למחזור מהעונה שעברה כבר נשבר. תקרת הזכוכית שהחזיקה 20 שנה תתנפץ גם כן?

|
צ'פיוקה סונגה, ווילסון האריס וצ'יקו (חג'אג' רחאל, חגי מיכאלי ושחר גרוס)
צ'פיוקה סונגה, ווילסון האריס וצ'יקו (חג'אג' רחאל, חגי מיכאלי ושחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת העל אפילו לא נגמר, אך כבר הערב (שבת) קיבלנו חמישה משחקים עם כמות חריגה מאוד של שערים ודרמה גדולה. שתי שישיות, חמישייה אחת וגול דרמטי ומאוחר אחד בבלומפילד. זה הזמן לסכם לילה שלא קורה בכל שבוע כאן אצלנו בזירה המקומית.

נתחיל עם הפועל תל אביב, שנקלעה לפיגור מוקדם ומפתיע, אך כבשה שישייה במופע אדיר אצל מ.ס אשדוד על חשבונה. 2:6 הייתה תוצאת המשחק, כששני שערים של הדרומיים קבעו כי בהתמודדות בין החבורה של חיים סילבס לזו של אליניב ברדה, נכבשו שמונה שערים בסך הכל. האדומים עם 13 שערי זכות בארבעה משחקים עד כה העונה.

שישייה נוספת שהייתה היא זו של הפועל פתח תקווה. המלאבסים לא ריחמו על בני ריינה עם 1:6 נהדר, שהקפיץ אותם למקום החמישי עם תשעה שערי זכות. חניכיו של עומר פרץ למעשה כבשו פי 2 ממה שכבשו ביתר שלושת המחזורים האחרונים שלהם העונה עד המפגש מול הקבוצה מהמגזר.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

ניצחון הבכורה של מכבי נתניה סיפק לנו שבעה שערים סך הכל. החבורה של יוסי אבוקסיס לא היו הראשונים לכבוש נגד עירוני טבריה, אבל סיפקו מהפך ב-2:5 שהעלה את מאזנם לשמונה שערי זכות.

בשני המשחקים האחרים, דווקא של מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים, קיבלנו “רק” שלושה שערים בסך הכל. אלופת המדינה השיגה 1:2 מאוחר בתוספת הזמן על הפועל ירושלים, כשהירושלמים ניצחו בתוצאה דומה את עירוני קריית שמונה והתאוששו רשמית מההפסד להפועל ת”א.

שחקני מכבי ת"א מאושרים (רדאד גשחקני מכבי ת"א מאושרים (רדאד ג'בארה)

בסך הכל עד כה במחזור הרביעי נכבשו 28 שערים. המחזור השלישי, שנחתם עם השער הדרמטי של עומרי אלטמן בהפועל ת”א נגד בית”ר, קבע 32 גולים – מה שהשווה את המחזור הפורה ביותר בליגת העל מאז 2004/05. אז מה עוד נשאר: מחר הפועל באר שבע תפגוש את בני סכנין (20:00) והפועל חיפה תפגוש את מכבי חיפה לדרבי חם (20:30). אנו מרחק 5 שערים משבירת השיא שהחזיק עד למחזור הקודם כשני עשורים, האם הוא יישבר?

אגב, לשם השוואה, המחזור הפורה ביותר בעונה שעברה (2024/25) עמד על 27 שערים. כלומר, המחזור הרביעי שבר את השיא כבר עכשיו כשכאמור נותרו עוד שני משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */