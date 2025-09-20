לא שגרתי: מחזור משוגע של שערים בליגת העל

המחזור הרביעי בליגת העל אפילו לא נגמר, אך כבר הערב (שבת) קיבלנו חמישה משחקים עם כמות חריגה מאוד של שערים ודרמה גדולה. שתי שישיות, חמישייה אחת וגול דרמטי ומאוחר אחד בבלומפילד. זה הזמן לסכם לילה שלא קורה בכל שבוע כאן אצלנו בזירה המקומית.

נתחיל עם הפועל תל אביב, שנקלעה לפיגור מוקדם ומפתיע, אך כבשה שישייה במופע אדיר אצל מ.ס אשדוד על חשבונה. 2:6 הייתה תוצאת המשחק, כששני שערים של הדרומיים קבעו כי בהתמודדות בין החבורה של חיים סילבס לזו של אליניב ברדה, נכבשו שמונה שערים בסך הכל. האדומים עם 13 שערי זכות בארבעה משחקים עד כה העונה.

שישייה נוספת שהייתה היא זו של הפועל פתח תקווה. המלאבסים לא ריחמו על בני ריינה עם 1:6 נהדר, שהקפיץ אותם למקום החמישי עם תשעה שערי זכות. חניכיו של עומר פרץ למעשה כבשו פי 2 ממה שכבשו ביתר שלושת המחזורים האחרונים שלהם העונה עד המפגש מול הקבוצה מהמגזר.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

ניצחון הבכורה של מכבי נתניה סיפק לנו שבעה שערים סך הכל. החבורה של יוסי אבוקסיס לא היו הראשונים לכבוש נגד עירוני טבריה, אבל סיפקו מהפך ב-2:5 שהעלה את מאזנם לשמונה שערי זכות.

בשני המשחקים האחרים, דווקא של מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים, קיבלנו “רק” שלושה שערים בסך הכל. אלופת המדינה השיגה 1:2 מאוחר בתוספת הזמן על הפועל ירושלים, כשהירושלמים ניצחו בתוצאה דומה את עירוני קריית שמונה והתאוששו רשמית מההפסד להפועל ת”א.

שחקני מכבי ת"א מאושרים (רדאד ג'בארה)

בסך הכל עד כה במחזור הרביעי נכבשו 28 שערים. המחזור השלישי, שנחתם עם השער הדרמטי של עומרי אלטמן בהפועל ת”א נגד בית”ר, קבע 32 גולים – מה שהשווה את המחזור הפורה ביותר בליגת העל מאז 2004/05. אז מה עוד נשאר: מחר הפועל באר שבע תפגוש את בני סכנין (20:00) והפועל חיפה תפגוש את מכבי חיפה לדרבי חם (20:30). אנו מרחק 5 שערים משבירת השיא שהחזיק עד למחזור הקודם כשני עשורים, האם הוא יישבר?

אגב, לשם השוואה, המחזור הפורה ביותר בעונה שעברה (2024/25) עמד על 27 שערים. כלומר, המחזור הרביעי שבר את השיא כבר עכשיו כשכאמור נותרו עוד שני משחקים.