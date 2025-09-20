"האמוציות? הכי טבעי, זה כל הכיף בכדורגל"

כדורגל משחקים 94 דקות, ובסוף, מכבי תל אביב מנצחת. אחרי שלושה מחזורים בהם טיילה, הפעם, האלופה התקשתה מאוד מול הפועל ירושלים, אך הראתה שיש לה גם אופי. בעשרה שחקנים ואחרי שהיו בפיגור, הצהובים רשמו 1:2 דרמטי על הפועל ירושלים בזכות שער ניצחון של עלי קמארה בתוספת הזמן, ושמרו על מאזן מושלם בליגה אחרי ארבעה משחקים.

“היו המון אמוציות וזה הכיף של הכדורגל. יש דברים שאי אפשר לשלוט בהם, אני מתנצל (צוחק), זה היה הכי טבעי שלי, זה צעד גדול מבחינתנו” אמר מאמן מכבי ת”א, ז’רקו לאזטיץ’, על החגיגה האדירה שלו.

“זה פשוט מאוד, התחלנו את המגרש טוב, בעטנו ואיימנו, ולאחר מכן בהפסקה דיברנו על שזה מסוג המשחקים שצריך להיות בהם סבלניים, לא שכובשים ארבעה שערים. היינו צריכים את זה, כי לפעמים שחקנים, האוהדים, ואני אפילו רק רוצים לכבוש שערים. הכרטיס האדום עשה לנו משהו. שלטנו והם לא איימו בכלל, היו לנו המון בעיטות והיינו צריכים להבקיע לפני כן, אבל ההגנה והשוער שלהם עשו משחק טוב. אני מאחל להם (להפועל ירושלים) את כל הטוב שבעולם”.

ז'רקו לאזטיץ' בטירוף (רדאד ג'בארה)

על הקהל שקרא בשמו: “זה כדורגל, זה מועדון עם ציפיות גדולות, הודחנו מליגת האלופות ומחפשים אשם ואני שמח שמצאו אותי ולא את השחקנים. עכשיו הכל טוב, בוא נראה כמה זמן זה יימשך”.

לקראת המשחק מול פאוק סלוניקי: “אנחנו נרגשים לשחק באירופה מול קבוצה כזאת באצטדיון היסטורי כזה, הם קבוצה טובה מאוד”.

כובש שער הניצחון, עלי קמארה: “האם אני הכי שמח באצטדיון? לא רק אני, גם הקהל. שלוש הנקודות היו מאוד חשובות עבורנו, אנחנו רוצים להמשיך לנצח כל הזמן. אני מרגיש טוב מאוד בקבוצה. האוהדים, המועדון, החברים לקבוצה, אני נהנה על המגרש. המשחק מול פאוק? אנחנו רק רוצים להמשיך בתהליך שהתחלנו לפני חודש, אנחנו עושים הרבה דברים טובים, עבורנו הדבר הטוב ביותר הוא להתחרות באירופה, ממשיכים לעבוד”.

עלי קמארה בטירוף אחרי השער (רדאד ג'בארה)

מנגד, מאמן הפועל ירושלים, זיו אריה: “אני אומר כל הזמן, לא משנה מה הייתה התוצאה, זה שולי. אנחנו חיים פה בכאילו, ייאוש, זה מה שיש במדינה הזאת. כדורגל הוא החיים שלנו, אבל הוא באמת בטל בשישים”.

על איך הקבוצה הפסידה את המשחק הזה: “זה קרה כי בדקות האחרונות עשינו דברים שלא עשינו כל המשחק, החזרנו את מכבי למשחק. זה קרה לנו פה גם בשנה שעברה, בסדר, נתמודד. יש לנו פצועים, אבל אנחנו משחקים בהתאם למה שיש לנו. אי אפשר להשוות בין משחקים, בשבוע שעבר זה היה המשחק הכי גרוע שראיתי מהפועל ירושלים אי פעם”.

על למה הקבוצה באופן קבוע מתחילה לא טוב את העונה: “זו עובדה שאי אפשר להתווכח איתה, צריך לראות איך יוצאים מזה. צריך להמשיך לעבוד, להמשיך בדרך שלנו ולנסות לנצח בשבוע הבא”.

כובש השער של הפועל ירושלים, גיא בדש: “השער של קמארה? דקירה בלב. היינו צריכים לשחק עם יותר אומץ. אם זה היה משחק ללא קהל, משחק אימון, הייתי אומר ‘בוא נלך להבקיע’, אבל זה שונה. משהו צריך להשתנות, אנחנו ארבעה משחקים עם אפס נקודות, עם כל המחמאות. הייתה תחושה של בוא לא נפסיד את מה שכבר השגנו, זה עניין של אומץ. אנחנו צריכים יותר אומץ, ראינו שאנחנו יכולים גם שזו מכבי בבלומפילד. לא עשינו את זה. הפתיחה שלנו על הפנים, לא ציפינו לזה. ננסה להביא את הדברים הטובים לנתניה”.