יום שבת, 20.09.2025 שעה 22:32
כדורגל ישראלי

מרים באומנות: צפו בבישול של סולומון בוויאריאל

הכוכב הישראלי חיכה להזדמנות שלו וניצל אותה בגדול, עם הגבהה מדויקת לראשו של מיקאוטאדזה בדרך לשוויון - שהפך לניצחון 1:2 של הצהובים על אוססונה

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

סוף סוף זה קרה. מאז שהגיע לוויאריאל, מנור סולומון חיכה להזדמנות שלו וכשהיא הגיעה – הוא לקח אותה בשתי ידיים. שחקן הכנף הישראלי לא התחיל בהרכב של מרסלינו הערב (שבת) מול אוססונה בניצחון 1:2 במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית, אך עלה בדקה ה-67 מהספסל ובישל בנגיעות הראשונות.

מנור נכנס במקומו של אלברטו מוליירו בן ה-21, כאשר שתי דקות אחר כך הוא קיבל כדור בקצה השמאלי של הרחבה, פנה ימינה ובאומנות שלח הרמה מסובבת היישר לראשו של ז'ורז' מיקאוטאדזה (69’).

הצוללת הצהובה למעשה פיגרה אחרי שער של אנטה בודימיר בפנדל מוצלח, כאשר הבישול של סולומון היווה את השוויון. לאחר מכן פאפ גיי הפך את התוצאה לזכות המארחת באצטדיון המדריגל בדרך לשלוש נקודות.

מנור סולומון מבשל בנגיעה הראשונה בכדור

האתגר הבא של ויאריאל ומנור סולומון יהיה סביליה בחוץ. עד כה החבורה של מרסלינו עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, בזכות מאזן של שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת וגם הפסד אחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */