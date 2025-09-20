מרים באומנות: צפו בבישול של סולומון בוויאריאל

סוף סוף זה קרה. מאז שהגיע לוויאריאל, מנור סולומון חיכה להזדמנות שלו וכשהיא הגיעה – הוא לקח אותה בשתי ידיים. שחקן הכנף הישראלי לא התחיל בהרכב של מרסלינו הערב (שבת) מול אוססונה בניצחון 1:2 במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית, אך עלה בדקה ה-67 מהספסל ובישל בנגיעות הראשונות.

מנור נכנס במקומו של אלברטו מוליירו בן ה-21, כאשר שתי דקות אחר כך הוא קיבל כדור בקצה השמאלי של הרחבה, פנה ימינה ובאומנות שלח הרמה מסובבת היישר לראשו של ז'ורז' מיקאוטאדזה (69’).

הצוללת הצהובה למעשה פיגרה אחרי שער של אנטה בודימיר בפנדל מוצלח, כאשר הבישול של סולומון היווה את השוויון. לאחר מכן פאפ גיי הפך את התוצאה לזכות המארחת באצטדיון המדריגל בדרך לשלוש נקודות.

מנור סולומון מבשל בנגיעה הראשונה בכדור

האתגר הבא של ויאריאל ומנור סולומון יהיה סביליה בחוץ. עד כה החבורה של מרסלינו עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, בזכות מאזן של שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת וגם הפסד אחד.