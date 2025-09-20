יצחקי: הראנו אופי אחרי הטראומה בשבוע שעבר

זה לא היה קל, זה הלך קשה, אבל בית”ר ירושלים חזרה לחייך אחרי ההפסד הלא נעים להפועל תל אביב. הירושלמים שבו הביתה לטדי ורשמו 1:2 על קריית שמונה, אחרי שהובילו 0:2 ושאלסון טבארש הורחק, אך כל זאת לא משנה כי ברק יצחקי יישן עם שלוש נקודות חשובות מאוד.

יצחקי דיבר בסיום: “מטבע הדברים ירדנו להפסקה ביתרון די מפתיע של 0:2 לא במחצית גדולה שלנו, אבל ידענו להיות פעילים והבקענו פעמיים. כשאתה מתחיל את החצי השני וסופג אדום ומקבל פנדל, אז הקבוצה חוזרת אחורה, במשחקים כאלה, בטח אחרי הטראומה כמו שעברנו שבוע שעבר, השחקנים הראו אופי וידענו לשמור על התוצאה ולסיים עם שלוש נקודות שזה חשוב מבחינתו”.

המאמן המשיך: “המשחק נגד הפועל ישב בראש, היו גם רחשים תוך כדי המשחק. זה לא פשוט להפסיד להפועל ת”א, היה קשה להיכנס למשחק בהתחלה, כי אין מה לעשות, טדי זה מקום שהוא מאוד קשוח, אבל אני שמח שלקחנו את הנקודות”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

עוד הוסיף: “בכללי אם מסתכלים על אופי השחקנים שלנו, אנחנו לא קבוצה אגרסיבית, בטח במרכז המגרש, הכוח שלנו עם הכדור יותר, וזה מה שקצת מפריע לי, שאנחנו לא מביאים את האיכות עם הכדור דווקא. בסוף שוב, אני מאוד שמח על שלוש הנקודות שלקחנו, שזה מבחינתי הכי חשוב ומסתכלים קדימה”.

לסיכום: “שועה? בסוף יש אימונים, יש משחקים, זה קורה לכולם שיש כושר קצת פחות טוב, אבל מפה זה גם שלו, הוא צריך לדחוף את זה והוא עושה את זה, כמו שהוא עשה הרבה דברים יפים עבור בית”ר, ואני בטח וגם עוד אחרים לא שוכחים את זה, גם אני עברתי דברים כאלה, לשחק כדורגל הוא לא שכח. ריינה? השישייה תגרום לזה להיות קשה יותר בשבוע הבא, זה יגרום לריינה לבוא בשיא המוכנות וזה לא אומר שום דבר לקראת המחזור הבא”.

ירדן שועה מוקף בשחקני קריית שמונה (אורן בן חקון)

עדי יונה, שכבש את השער הראשון, אמר: “מרוצים מאוד, בסופו של דבר עשינו את העבודה שלנו והבאנו שלוש נקודות, זה הכי חשוב. המשחק מול הפועל ישב כאן על כל שחקן, היה הפסד קשה מאוד, לנו, לקהל, לכולם, בסוף היינו צריכים לבוא ולעשות את העבודה שלנו ואני שמח שעשינו את זה עם שלוש נקודות”.

עוד אמר: “פתחנו פחות טוב את המשחק, היום אני פתחתי את העניינים ופעם הבאה זה יכול להיות מישהו אחר, וטוב שזה קרה. חשוב לי לפתוח, אני עובד קשה כל יום ובעזרת השם אני מקווה שזה ימשיך”.

עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)

שי ברדה אמר בצד של המפסידה: “צריך בסוף להודות לשחקנים ולהחמיא להם ואני חושב שהיו לא מעט סיבות היום להחמיא. אמרתי לשחקנים שאנחנו בדרך הנכונה, לפעמים צריך לדעת להכריע משחקים בדקות הראשונות ולא עשינו את זה. לחצנו את בית”ר, שיחקנו באותה צורה, זה מה שאני מנסה ליישם מתחילת השנה, שק”ש תנסה ליזום ולא משנה מול מי, אני כן חושב שהדרך שלנו לצמצם את הפער זה ללחוץ בשטח של היריבה. יש איכויות בלתי נגמרות לבית”ר, ואני כל כך גאה בהמון שחקנים, היינו קרובים מאוד ואני לא רוצה שקריית שמונה תהיה קבוצה נחמדה, אבל אנחנו בדרך הנכונה”.

מאמן ק”ש המשיך: “אני חושב שבסוף אנחנו מתמודדים עם איכויות מטורפות, הגענו עד דקה 15 לשלושה מצבים ודאיים, שחקנים צריכים לדעת לצבור ניסיון קצת, ובסוף זה ייכנס, עצם העובדה שמגיעים למצבים זה טוב. שוב, הגענו למשחק מול קבוצה איכותית, אחרי מה שקרה לה בבלומפילד. אני לא סובל לצאת עם מחמאות, אבל התוצאה היא נגזרת של המון איכויות, אני מאוד גאה בבחורים. התוצאה מקפחת את ק”ש, אבל אין מה לעשות, בסוף הפסדנו, בספורט אתה נמדד בנקודות. יהיו ימים יפים לק”ש אם נמשיך ככה”.

שי ברדה (אורן בן חקון)

לסיכום: “אשדוד ספגה שישייה? כל משחק בליגה הזו הוא משחק שונה, אמרתי את זה בשבוע שעבר ואנשים לא הבינו מה אמרתי, כשאמרתי שהרמה עלתה. הליגה מחולקת לשני חלקים, היא פחות טקטית, יותר כדורגל פתוח ואני מברך את זה, אז פחות רלוונטי מה אשדוד עשתה, כל משחק כאן הוא שונה לגמרי. הגענו לפנדל היום, היו עוד כמה בעיטות, אבל לא היינו איכותיים מספיק בדבר האחרון, כדורגל נמדד בגולים, הבקענו פעם אחת והפסדנו את המשחק, החוכמה היא לדעת לקום כמה שיותר מהר ממשחק כזה ולהמשיך בשבוע הבא”.

יאיר מרדכי, הקפטן של ק”ש, אמר בסיום: “בכדורגל צריך לצאת עם נקודות ולא מחמאות, אני חושב אבל שעמדנו יפה, לחצנו את בית”ר במשך רוב המשחק והיינו יכולים גם להכריע את המשחק, גם אחרי שהובילו וגם לפני שהובילו, אבל זה הכדורגל. הגיע לנו יותר היום לדעתי. אשדוד ספגה שישייה? משחק חשוב לנו, כל משחק בפני עצמו, ננוח מחר, נתכונן לאשדוד ואני מאמין שנעשה את העבודה וניקח שלוש נקודות”.

עוד אמר: “אני חושב שבנו פה קבוצה שונה לחלוטין, קבוצה שלוחצת יותר, אני מאמין שככל שנביא את זה ממשחק למשחק ולא נוריד את הרמה שלנו, גם הגולים יגיעו וגם הנקודות, אני מאמין בחבר’ה פה. לא קל לבוא לטדי וללחוץ את בית”ר כמעט כל המשחק, אני גאה בכולם. פתחתי את העונה טובה, עם גול בטוטו, מחפש לעשות עוד מספרים גם כעצמי וגם כקבוצה, קודם ההצלחה של הקבוצה לפני שלי, ואני מאמין שאביא הכל לידי ביטוי”.