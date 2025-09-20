מספיק בלי קושי: הדרבי יהיה המבחן הגדול לאלונסו

ריאל מדריד שמרה על מאזן מושלם העונה עם ניצחון בית 0:2 על אספניול משערים של אדר מיליטאו, וכמובן, קיליאן אמבפה. אורי רייך, גיא צרפתי וחמי אלמוג מסכמים את המשחק בפודקאסט הבלאנקוס.

מה בתפריט: הניסוי המפתיע של אלונסו, פריצת הבונקר בעזרת השער הנדיר של מיליטאו – המצטיין האמיתי של המשחק, הפורמה המשוגעת והמספרים האדירים של אמבפה, עננת ויניסיוס שמלווה את העונה של ריאל מהרגע הראשון, האם הרוטציה בין הברזילאי לחברו לנבחרת רודריגו מדרבנת את שניהם או דווקא פוגעת?

וגם: ההבדל המשמעותי בין משחק ההגנה המאומן לבין משחק ההתקפה שעוד לא מתחבר, האם פדה הולך לאיבוד בסגנון המשחק החדש, ההופעה המעודדת של אסנסיו על רקע פציעת רודיגר, הקאמבק של בלינגהאם עשוי להיות זה שיעורר את החלק הקדמי של ריאל לחיים, מסטאנטואונו ממשיך להראות יותר ויותר ניצוצות, הניצחון על מארסיי – לשם שינוי – דווקא עם עזרה מהשופט, האם אמבפה יעבור את ראול ובנזמה, הביקור הקרוב אצל לבאנטה והדרבי הגדול של מדריד כבר בפתח.