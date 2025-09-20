אוהדי בית"ר התעמתו עם שחקנים בחדר ההלבשה

אחרי ההפסד הדרמטי 3:2 להפועל תל אביב במחזור שעבר, לא היה שקט בבית”ר ירושלים. הקבוצה מהבירה התקדמה למשחק מול עירוני קריית שמונה בטדי, כאשר שחקניו של ברק יצחקי ספגו בוז מהקהל בעת עלייתם לחימום לצד קריאות: “אין לכם כבוד”.

הקריאות הערב בטדי מצטרפות למקרה חמור בבית וגן אתמול, ובו אוהדי בית”ר נכנסו לחדר ההלבשה בבית וגן והתעמתו עם השחקנים בצהוב-שחור, חלק מהאוהדים היו רעולי פנים.

אותם אוהדים העבירו מסר ברור שההפסד להפועל ת”א לא מתקבל על הדעת. בבית”ר הכילו את האירוע, אך השחקנים היו בהלם כשכל זה קורה באימון המסכם של הקבוצה.