יום שבת, 20.09.2025 שעה 20:20
כדורגל ישראלי

אוהדי בית"ר התעמתו עם שחקנים בחדר ההלבשה

פרסום ראשון: אחרי ההפסד הדרמטי להפועל ת"א, אוהדים שחלקם רעולי פנים הותירו את החבורה של יצחקי בהלם באימון המסכם לק"ש. במועדון הכילו את האירוע

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אחרי ההפסד הדרמטי 3:2 להפועל תל אביב במחזור שעבר, לא היה שקט בבית”ר ירושלים. הקבוצה מהבירה התקדמה למשחק מול עירוני קריית שמונה בטדי, כאשר שחקניו של ברק יצחקי ספגו בוז מהקהל בעת עלייתם לחימום לצד קריאות: “אין לכם כבוד”.

הקריאות הערב בטדי מצטרפות למקרה חמור בבית וגן אתמול, ובו אוהדי בית”ר נכנסו לחדר ההלבשה בבית וגן והתעמתו עם השחקנים בצהוב-שחור, חלק מהאוהדים היו רעולי פנים. 

אותם אוהדים העבירו מסר ברור שההפסד להפועל ת”א לא מתקבל על הדעת. בבית”ר הכילו את האירוע, אך השחקנים היו בהלם כשכל זה קורה באימון המסכם של הקבוצה.

