"בלתי ניתן לעצירה", "המסע לעבר ה-100 החל"

ריאל מדריד ממשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה בליגה הספרדית, והפעם זה הגיע ב-0:2 מול אספניול במסגרת המחזור החמישי של העונה.

קיליאן אמבפה שוב היה האיש המרכזי. הצרפתי כבש שער ענק בפתיחת המחצית השנייה והעלה את מאזנו לשבעה שערים בשישה משחקים בלבד בליגה. רק מול מיורקה (מחזור 3) הוא לא מצא את הרשת – וגם אז שני שעריו נפסלו בנבדל.

מי שפתח את החגיגה היה אדר מיליטאו, שחזר אחרי תקופה ארוכה עם טיל אדיר לרשת. אמבפה הכפיל עם בעיטה מדויקת לפינה אחרי בישול של ויניסיוס, והוכיח שוב שהוא בלתי ניתן לעצירה.

ריאל מדריד מנצחת את אספניול ב0:2

בספרד התמוגגו מהצרפתי: “אמבפה ממשיך להראות שהוא בלתי ניתן לעצירה” נכתב במארקה, שם הוסיפו “אחרי שהגיע ל-50 שערים במדי ריאל מדריד מול מארסיי בליגת האלופות, הוא עשה צעד ראשון לעבר 100 שערים בריאל”.

אמבפה כבר עם 7 שערים, בישול ואפילו פנדל שהשיג לחבריו, הכול בחודש הראשון של העונה. בריאל כבר מדברים על קצב שיכול לאיים על שיא הכיבושים שלו (44 בעונת בכורה), ובקצב הזה גם ה־100 שערים במדי הבלאנקוס נראים קרובים מתמיד.

הסערה: ויניסיוס מול צ’אבי אלונסו

לצד הניצחון הגדול, בברנבאו ראו גם דרמה אחרת – הקרע שנפתח בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו. הברזילאי חזר להרכב אחרי שלא פתח מול מארסיי בצ’מפיונס, אך בדקה ה־77 שוב הוחלף, הפעם על ידי רודריגו – ויצא מכליו. ויניסיוס זרק בקבוק מים ששתה ממנו, הרים ידיים בתסכול מול הלוח האלקטרוני והביע בקול רם את מחאתו.

73 אלף אוהדים וצופים בבית ראו את החזות האמיתית: ויניסיוס ירד לספסל עם פנים זועפות, רחוק מהחיוך הקבוע שמזוהה איתו. ההערה המוקדמת של צ’אבי, על כך שיש "משהו מתרחש" מול ויניסיוס, התגשמה מול המצלמות – והסיפור הזה עוד עלול להעסיק את ריאל מדריד לא פחות מהשערים של אמבפה.