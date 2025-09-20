יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:51
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
107-85אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
49-95לבאנטה12
47-74סביליה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
48-44ולנסיה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

"בלתי ניתן לעצירה", "המסע לעבר ה-100 החל"

בספרד מתמוגגים מפתיחת העונה של אמבפה, שכבש גם ב-0:2 על אספניול: "נמצא ב'מצב טיסה' מול השער", ויניסיוס השליך בקבוק בעצבים כשהוחלף בדקה ה-77

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

ריאל מדריד ממשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה בליגה הספרדית, והפעם זה הגיע ב-0:2 מול אספניול במסגרת המחזור החמישי של העונה.

קיליאן אמבפה שוב היה האיש המרכזי. הצרפתי כבש שער ענק בפתיחת המחצית השנייה והעלה את מאזנו לשבעה שערים בשישה משחקים בלבד בליגה. רק מול מיורקה (מחזור 3) הוא לא מצא את הרשת – וגם אז שני שעריו נפסלו בנבדל.

מי שפתח את החגיגה היה אדר מיליטאו, שחזר אחרי תקופה ארוכה עם טיל אדיר לרשת. אמבפה הכפיל עם בעיטה מדויקת לפינה אחרי בישול של ויניסיוס, והוכיח שוב שהוא בלתי ניתן לעצירה.

ריאל מדריד מנצחת את אספניול ב0:2

בספרד התמוגגו מהצרפתי: “אמבפה ממשיך להראות שהוא בלתי ניתן לעצירה” נכתב במארקה, שם הוסיפו “אחרי שהגיע ל-50 שערים במדי ריאל מדריד מול מארסיי בליגת האלופות, הוא עשה צעד ראשון לעבר 100 שערים בריאל”.

אמבפה כבר עם 7 שערים, בישול ואפילו פנדל שהשיג לחבריו, הכול בחודש הראשון של העונה. בריאל כבר מדברים על קצב שיכול לאיים על שיא הכיבושים שלו (44 בעונת בכורה), ובקצב הזה גם ה־100 שערים במדי הבלאנקוס נראים קרובים מתמיד.

הסערה: ויניסיוס מול צ’אבי אלונסו

לצד הניצחון הגדול, בברנבאו ראו גם דרמה אחרת – הקרע שנפתח בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו. הברזילאי חזר להרכב אחרי שלא פתח מול מארסיי בצ’מפיונס, אך בדקה ה־77 שוב הוחלף, הפעם על ידי רודריגו – ויצא מכליו. ויניסיוס זרק בקבוק מים ששתה ממנו, הרים ידיים בתסכול מול הלוח האלקטרוני והביע בקול רם את מחאתו.

73 אלף אוהדים וצופים בבית ראו את החזות האמיתית: ויניסיוס ירד לספסל עם פנים זועפות, רחוק מהחיוך הקבוע שמזוהה איתו. ההערה המוקדמת של צ’אבי, על כך שיש "משהו מתרחש" מול ויניסיוס, התגשמה מול המצלמות – והסיפור הזה עוד עלול להעסיק את ריאל מדריד לא פחות מהשערים של אמבפה.

