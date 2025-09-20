יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

פרץ, שחר וניקולאסקו בהרכב מכבי תל אביב

מאמן הצהובים ז'רקו לאזטיץ', עם שינויים מול הפועל ירושלים לקראת המשחק בליגה האירופית. בליץ' על הספסל, דוידה ואנדרדה ב-11. דאפה פותח בחוד מנגד

|
יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

אחרי פתיחת עונה מהנה עד כה, ליגת העל ממשיכה, כאשר הערב (שבת, 20:00) המחזור הרביעי נערך עם מפגש קצוות מסקרן בין האלופה, מכבי תל אביב, להפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד.

הצהובים פתחו את העונה בכושר פשוט אדיר, כשהם במאזן מושלם של תשע מתשע ושלוש רביעיות רצופות והפרש שערים של 1:12. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ מקווה להמשיך במומנטום האדיר ולהעביר מסר ברור לליגה לקראת המשך העונה.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, דור פרץ, איסוף סיסוקו, עידו שחר, אושר דוידה, קרווין אנדרדה ויון ניקולאסקו.

מן העבר השני, חניכיו של זיו אריה מגיעה במצב שונה לחלוטין. האדומים טרם לקחו נקודות העונה, כשהם עם שלושה הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון ספגו תבוסה בדמות 5:1 להפועל באר שבע. החבורה מהבירה מקווה להפתיע ולקחת נקודות שישחררו המון לחץ במועדון ויוציאו את הקבוצה לדרך חדשה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, נועם מלמוד, תמיר חיימוביץ’, ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש, אוראל באייה וישראל דאפה.

שתי הקבוצות נפגשו שלוש פעמים בעונה החולפת, כשבכל שלושת המפגשים הייתה זו מכבי תל אביב שיצאה עם ידה על העליונה. פעמיים במסגרת הליגה עם 1:2 ו-2:3, ופעם נוספת במסגרת גביע המדינה עם 0:3. 

