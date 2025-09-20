פרץ, שחר וניקולאסקו בהרכב מכבי תל אביב

אחרי פתיחת עונה מהנה עד כה, ליגת העל ממשיכה, כאשר הערב (שבת, 20:00) המחזור הרביעי נערך עם מפגש קצוות מסקרן בין האלופה, מכבי תל אביב, להפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד.

הצהובים פתחו את העונה בכושר פשוט אדיר, כשהם במאזן מושלם של תשע מתשע ושלוש רביעיות רצופות והפרש שערים של 1:12. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ מקווה להמשיך במומנטום האדיר ולהעביר מסר ברור לליגה לקראת המשך העונה.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, דור פרץ, איסוף סיסוקו, עידו שחר, אושר דוידה, קרווין אנדרדה ויון ניקולאסקו.

מן העבר השני, חניכיו של זיו אריה מגיעה במצב שונה לחלוטין. האדומים טרם לקחו נקודות העונה, כשהם עם שלושה הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון ספגו תבוסה בדמות 5:1 להפועל באר שבע. החבורה מהבירה מקווה להפתיע ולקחת נקודות שישחררו המון לחץ במועדון ויוציאו את הקבוצה לדרך חדשה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, נועם מלמוד, תמיר חיימוביץ’, ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש, אוראל באייה וישראל דאפה.

שתי הקבוצות נפגשו שלוש פעמים בעונה החולפת, כשבכל שלושת המפגשים הייתה זו מכבי תל אביב שיצאה עם ידה על העליונה. פעמיים במסגרת הליגה עם 1:2 ו-2:3, ופעם נוספת במסגרת גביע המדינה עם 0:3.