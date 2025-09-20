יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:47
ההליך המשפטי יופסק, עזו יושאל: הכיוון - אשדוד

אחרי מאבק מתוקשר מול מכבי ת"א, הוחלט על שינוי גישה כשחלון ההעברות ייסגר מחר והמטרה היא שהשחקן ישחק. הפועל ירושלים תיכנס לתמונה ברגע האחרון?

אורי עזו (חג'אג' רחאל)
אורי עזו (חג'אג' רחאל)

אחרי קיץ של מאבק מתוקשר, שינוי גישה בסיפור של אורי עזו כאשר הוחלט שההליך המשפטי יופסק אחרי שהניסיון לשחררו דרך תביעה משפטית לא צלח. חלון ההעברות ייסגר מחר (ראשון) בערב, והמטרה היא ששחקן הכנף יוכל לשחק העונה כדורגל ולא ימצא את עצמו תקוע עד ינואר במכבי תל אביב. 

המועמדת המובילה לקלוט את השחקן נותרה מ.ס אשדוד והכיוון הוא השאלתו לשם עד לסיום העונה, ללא אפשרות רכישה. תפנית יכולה להתרחש ברגע האחרון רק אם הפועל ירושלים תיכנס לסיפור, כאשר מחר בבוקר יראו עזו ונציגיו, רונן וגלעד קצב, מה הדבר הנכון עבורו ביותר ובהתאם לכך תתקבל ההחלטה. 

לאחר שיושאל, המטרה היא לזנוח את המאבק המשפטי ולראות איך הצדדים מצליחים לשקם את היחסים שלהם, כאשר השחקן חתום על חוזה ארוך טווח במכבי ת"א שמבחינתה עומדת על ההחלטה שהתקבלה מוקדם יותר הקיץ והיא שהשחקן צריך עוד עונת השאלה. 

כזכור, בעונה שעברה הוא הושאל לחצי הראשון של העונה לרמת השרון בליגה הלאומית והיה מצוין, בינואר עבר לאשדוד והתחיל היטב, אך לאחר מכן פציעה וגם עימות מול חיים סילבס הובילו לפיחות במעמדו. יחד עם זאת, באשדוד עדיין רוצים מאוד את השחקן וכאמור הכיוון הוא שיושאל לשם אלא אם תתרחש תפנית של הרגע האחרון בגזרת הפועל ירושלים. 

