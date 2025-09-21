רכש ענק: לויזו חתם באופן רשמי בהפועל תל אביב

אם הניצחון המטורף על בית”ר ירושלים ובכללי פתיחת העונה נתנו תיאבון לאוהדי הפועל תל אביב שאפשר לעשות דברים גדולים השנה, רכש כמו שהמועדון הודיע עליו היום רק ממשיך את המגמה. האדומים הכריזו באופן רשמי על רכש יוקרתי במיוחד, כשהודיעו על החתמתו של לויזוס לויזו, הכישרון הגדול של קפריסין.

אחרי משא ומתן ארוך ומתיש, שבו גם השחקן עצמו החרים את האימונים של קבוצתו אומוניה ניקוסיה, בסוף הפירצה הגיעה, הסיכום קרה והפועל תל אביב תשלם לקפריסאים 1.1 מיליון אירו, והשחקן המוכשר חתם על חוזה לשלוש שנים בסגל של אליניב ברדה, כשהוא צפוי, אם לא יהיו הפתעות גדולות, לערוך בכורה נגד הפועל חיפה במחזור הבא.

“כששמעתי על הפועל תל אביב, כבר מהרגע הראשון הרגשתי שזה המקום הנכון עבורי”, אמר לויזו, “התרשמתי לטובה מהצוות שמאוד רצה שאגיע, ומהאוהדים האדירים שלא הפסיקו להראות לי אהבה. אני מאוד שמח להיות כאן ולא יכול לחכות להתחיל ולשחק עבורם. יאללה הפועל”. אגב, הקפריסאי קיבל את המספר 75.

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות, כששוב – הוא בן 21 בלבד ויש לו עוד קריירה ארוכה לפניו.

לויזוס לויזו (חגי מיכאלי)

האדומים צירפו בקיץ הזה את דניאל דאפה, אנדריאן קרייב, פלקאו, שיקו, פרננד מאיימבו, אסף צור, אנאס מחאמיד, שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דורון ליידנר וגם החזירו שחקנים מהשאלה כמו עומרי אלטמן, וכעת מגיע רכש גדול נוסף. זו בטוח ההחתמה האחרונה של הפועל תל איב בכסף, כאשר חלון ההעברות תם, אך אולי במועדון יצרפו מגן ימני זר שהוא שחקן חופשי.