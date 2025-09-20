גדראני בהרכב בית"ר, גם שועה ואצילי יפתחו

רגע לפני היציאה לתקופת החגים, המחזור הרביעי בליגת העל ימשיך היום (שבת, 20:00) עם מפגש מסקרן במיוחד בין בית”ר ירושלים לבין עירוני קריית שמונה באצטדיון טדי.

הרכב בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קארבלי, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, ירדן שועה, עומר אצילי, ג'ונבוסקו קאלו.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסלבייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה, עלי מוסא.

חיבוק בין יצחקי לברדה (חגי מיכאלי)

בצד של המארחת, הצהובים-שחורים מהבירה רוצים להתאושש מההפסד הכואב לפועל תל אביב במחזור האחרון, לאחר שספגו מהפך עם שני שערים בתוספת הזמן. החבורה של ברק יצחקי עם שני משחקים ברצף ללא ניצחון, כשגם היכולת לא גבוהה, ובמועדון מקווים לצאת לדרך חדשה ולחזור למסלול הניצחונות.

על רקע אותו 3:2 דרמטי שספגו מהאדומים, שריקות בוז של אוהדי בית”ר ברגע שהשחקנים עלו לחימום שלפני המשחק. הקהל בצהוב-שחור קרא לעבר השחקנים של ברק יצחקי: “אין לכם כבוד”.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה מהצפון רוצה לרשום ניצחון שני ברציפות, אחרי שגברה במחזור החולף 1:3 על מכבי בני ריינה. הקבוצה של שי ברדה פתחה את העונה עם ארבע נקודות מתוך תשע אפשריות, ומחפשת ניצחון שירים אותה במעלה הטבלה.

בעונה שעברה נפגשו שתי הקבוצות פעמיים, כשבסיבוב הראשון נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. בסיבוב השני, הייתה זו בית”ר ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:3 משכנע. מי תנצח הפעם?