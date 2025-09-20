יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:44
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

גדראני בהרכב בית"ר, גם שועה ואצילי יפתחו

בכורה לבלם מול ק"ש ב-20:00: קאלו בחוד, מיכה וטבארש באמצע, מורוזוב מגן. השחקנים ספגו בוז בעלייה לחימום. אבו רומי, מוסא ואוגריסה ב-11 של ברדה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)

רגע לפני היציאה לתקופת החגים, המחזור הרביעי בליגת העל ימשיך היום (שבת, 20:00) עם מפגש מסקרן במיוחד בין בית”ר ירושלים לבין עירוני קריית שמונה באצטדיון טדי.

הרכב בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קארבלי, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, ירדן שועה, עומר אצילי, ג'ונבוסקו קאלו.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסלבייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה, עלי מוסא.

חיבוק בין יצחקי לברדה (חגי מיכאלי)חיבוק בין יצחקי לברדה (חגי מיכאלי)

בצד של המארחת, הצהובים-שחורים מהבירה רוצים להתאושש מההפסד הכואב לפועל תל אביב במחזור האחרון, לאחר שספגו מהפך עם שני שערים בתוספת הזמן. החבורה של ברק יצחקי עם שני משחקים ברצף ללא ניצחון, כשגם היכולת לא גבוהה, ובמועדון מקווים לצאת לדרך חדשה ולחזור למסלול הניצחונות.

על רקע אותו 3:2 דרמטי שספגו מהאדומים, שריקות בוז של אוהדי בית”ר ברגע שהשחקנים עלו לחימום שלפני המשחק. הקהל בצהוב-שחור קרא לעבר השחקנים של ברק יצחקי: “אין לכם כבוד”.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה מהצפון רוצה לרשום ניצחון שני ברציפות, אחרי שגברה במחזור החולף 1:3 על מכבי בני ריינה. הקבוצה של שי ברדה פתחה את העונה עם ארבע נקודות מתוך תשע אפשריות, ומחפשת ניצחון שירים אותה במעלה הטבלה.

בעונה שעברה נפגשו שתי הקבוצות פעמיים, כשבסיבוב הראשון נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. בסיבוב השני, הייתה זו בית”ר ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:3 משכנע. מי תנצח הפעם?

