יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:47
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
123-184באיירן מינכן1
73-83בורוסיה דורטמונד2
74-83פ.צ. קלן3
76-74סט. פאולי4
65-83איינטרכט פרנקפורט5
68-84פרייבורג6
65-54שטוטגרט7
610-84הופנהיים8
66-33לייפציג9
55-73וולפסבורג10
46-73באייר לברקוזן11
44-54מיינץ12
410-84ורדר ברמן13
48-24המבורג14
310-74אוגסבורג15
38-43אוניון ברלין16
15-03בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

לא עוצר: שלושער לקיין ב-1:4 של באיירן מינכן

האנגלי השלים 7 שערים ב-3 משחקים והשאיר את האלופה מושלמת מול הופנהיים. פרץ ישב על הספסל בניצחון המבורג, גם יריבת מכבי ת"א באירופית ניצחה

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

המחזור הרביעי בבונדסליגה נמשך הערב (שבת), ובאיירן מינכן עדיין בלתי ניתנת לעצירה. ליתר דיוק, הארי קיין בלתי ניתן לעצירה. החלוץ האנגלי השלים שבעה שערים בשלושת המשחקים האחרונים שלו, כאשר כבש שלושער  בניצחון של האלופה 1:4 על הופנהיים, בדרך למאזן מושלם בפסגה. 

קיין, שכבש צמד ב-1:3 מול צ’לסי בליגת האלופות באמצע השבוע, הבקיע את הראשון שלו בדקה ה-44, על סף הירידה להפסקה, כאשר אחרי תרגיל קרן יפה, ניצל מסירה נהדרת של לנארט קארל בן ה-17 וירה כדור חד ומדויק לפינה הקרובה. 

עם פתיחת המחצית השנייה, קיין הכפיל והעלה את מאזנו לשבעה שערי ליגה, כאשר דייק מהנקודה הלבנה. השמיני הגיע עם פנדל נוסף בדקה ה-77, ולדימיר צופל רק צימק בדקה ה-82 להופנהיים, כשסרג’ גנאברי קבע את תוצאת המשחק בתוספת הזמן. באיירן חוגגת ניצחון רביעי בארבעה משחקים בבונדסליגה, והיא כאמור במקום הראשון בטבלה עם מאזן מושלם. עבור הופנהיים, מדובר בהפסד שני העונה, לצד שני ניצחונות. 

המבורג – היידנהיים 1:2

דניאל פרץ שוב ישב על הספסל של המבורג, שרושמת ניצחון ראשון העונה. לוקה ווסקוביץ’ כבש ראשון בדקה ה-42, ריאן פיליפ הכפיל בדקה ה-59. דניאל הוייר פרננדס, השוער הראשון של המבורג, רשם שש הצלות. אדם קולה צימק לקראת הסיום.

ורדר ברמן – פרייבורג 3:0 

האורחת, שתפגוש את מכבי תל אביב במחזור השביעי והלפני אחרון של הליגה האירופית בחודש ינואר, נראית טוב ורושמת ניצחון שני ברציפות, שמשכיח את פתיחת העונה הלא טובה שלא בה רשמה שני הפסדים. וינצ’זו גריפו האיטלקי כבש את הראשון בפנדל בדקה ה-33 ובישל בדקה ה-54 לג’וניור אדאמו, שהשלים צמד בדקה ה-74.

תוצאה נוספת
אוגסבורג – מיינץ 4:1
כבשו למיינץ: קאישו סנו (14’), דומיניק קוהר (26’), פול נבל (60’) וארמינדו סייב (69’).
לאוגסבורג: סמואל אסנדה (83’)
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */