יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

חלאילי לראשונה בהרכב ריינה, קליי בהפועל פ״ת

הרכש החדש יפתח בהתקפה של דראפיץ׳ לצד שכר, ספר ושדו, בתקווה להביא ניצחון ראשון העונה (19:45). החלוץ מקייפ ורדה אצל פרץ לצד טאבי, אדניי ומזל

|
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

רגע לפני החגים הבאים עלינו, המחזור הרביעי בליגת העל ייפתח הערב (שבת, 19:45) עם מפגש בין מכבי בני ריינה להפועל פתח תקווה באצטדיון גרין. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון שיוכל לתת דחיפה לעונה שלהן.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עיאד חבשי, איאד חוטבא, מילאדין סטיבנוביץ׳, עמנואל בנדה, אלכסה פייץ׳, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר, איאד חלאילי ונבו שדו.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, אוראל דגני, איתי רוטמן, נועם כהן, שחר רוזן, נדב נידם, תומר אלטמן, ג׳יימס אדניי, ז׳וסלין טאבי,שביט מזל וקליי.

בצד של המארחת, החבורה של סלובודן דראפיץ’ מגיעה למשחק אחרי פתיחת עונה רעה מבחינתה כשהיא עם נקודת אחת מתשע אפשריות, שני כרטיסים אדומים בשלושה משחקים ומאזן שערים שלילי של 9:3. הכחולים יודעים שהם חייבים ניצחון שיעצור את המשבר ויוציא לדרך חדשה.

מן העבר השני, חניכיו של עומר פרץ מגיעים עם פתיחת עונה סולידית, אחרי תיקו, ניצחון והפסד. המלאבסים ינסו להשכיח את התבוסה 4:0 למכבי תל אביב ולהוכיח שהניצחון החגיגי על מכבי נתניה לא היה רגעי, בתקווה להוציא שלוש נקודות חשובות להמשך.

שתי הקבוצות נפגשו בסך הכל שמונה פעמים לאורך ההיסטוריה, כשרק פעם אחת בני ריינה הצליחה לנצח. הפועל פתח תקווה ניצחה חמש פעמים ואילו שני המפגשים הנותרים הסתיימו בחלוקת נקודות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */