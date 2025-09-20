לבאנטה הביסה 0:4 תשעה שחקנים של ג'ירונה

המחזור השישי בלה ליגה נפתח אתמול עם ניצחונה של ריאל בטיס על ריאל סוסיאדד, המשיך היום (שבת) עם לבאנטה, שהביסה 0:3 את ג’ירונה האומללה שירדה למקום האחרון בטבלה. בהמשך, דפורטיבו אלאבס מארחת את סביליה, ואתלטיק בילבאו יוצאת למשחק חוץ מול ולנסיה.

ג’ירונה - לבאנטה 4:0

זה לקח אמנם חמישה משחקים, שכן בטיס היחידה בליגה ששיחקה עד כה שישה מחזורים, אבל הצפרדעים הצליחו לנצח לראשונה העונה, עם ניצחון בסטייל, זאת לאחר עזרה לא קטנה מצד המארחת אחרי שאקסל ויטסל הותיר אותה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-30.

הסכר נפרץ בדקה ה-43, עם שער של אטה איונג שהוריד את הקבוצות למחצית בהפרש שער. עם השיבה מההפסקה, ויטור רייס הותיר את הקטלונים בתשעה שחקנים, וקרלוס אלברס דאג להכפיל את התוצאה. איבן רומרו הצטרף לחגיגה בדקה ה-70 וגודווין קויאליפו חתם את התוצאה בתוספת הזמן, במה שעשוי להיות משחקו האחרון של מיצ’ל על הקווים של ג’ירונה.