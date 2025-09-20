19:30 בערוץ ONE: סולומון על ספסל ויאריאל

אחרי שני הפסדים רצופים בליגה הספרדית ובליגה האלופות, ויאריאל תקווה לחזור לנצח הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE), כאשר תארח את אוססונה במסגרת המחזור החמישי של העונה.

מנור סולומון, שראה מהספסל את קבוצתו מפסידה 1:0 לקבוצה ממנה הוא מושאל, טוטנהאם, באמצע השבוע בליגת האלופות, יקווה לקבל דקות ראשונות בקבוצתו החדשה, כאשר הוא פותח על הספסל של המאמן מרסלינו.

ערב המחזור, ויאריאל במקום השביעי בטבלה עם שבע נקודות, כאשר במחזור הקודם היא הפסידה 2:0 לאתלטיקו מדריד. מנגד, אוססונה מהמקום העשירי עם שש נקודות, תקווה להרוס לישראלי ולצוללת הצהובה.