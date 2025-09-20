יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מהפכה בהרכב של אבוקסיס, בילנקי בחוד של טבריה

מאמן נתניה רוצה שינוי שיעצור את רצף ההפסדים ויביא נקודות ראשונות העונה (20:00), כשפלקושצ׳נקו על הספסל. פיטר מייקל יפתח בהתקפה לצד האוקראיני

|
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

לא כך קיוו מכבי נתניה ועירוני טבריה לפתוח את עונת 2025/26 בליגת העל, והערב (שבת, 20:00) השתיים ייפגשו למשחק מסקרן במסגרת המחזור הרביעי באצטדיון מרים שבנתניה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, סאבה חוודגיאני, עמית כהן, עזיז אואטרה, עמרי שמיר, מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתאוס דאבו.

הרכב עירוני טבריה: רוג׳ריו סנטוס, עומר יצחק, סמביניה, הארון שפסו, ניב גוטליב, אלי בלילתי, אוסמן מוחמד, רון אונגר, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

היהלומים פתחו רע את העונה עם שלושה הפסדים רצופים כשהם במקום האחרון בליגה עם מאזן שערים נוראי של 11:3. החבורה של יוסי אבקוסיס הובסה נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה, ואחרי מספר החתמות בשבועיים האחרונים מקווה לצאת לדרך חדשה מול אוהדיה.

מן העבר השני, גם החבורה של אלירן חודדה מרגישה את הלחץ על צווארה, כשלאחר ניצחון במחזור הפתיחה, הגיעו שתי תבוסות כואבות בדמות 7:0 לפועל באר שבע ו-4:1 למכבי תל אביב. כעת תנסה האורחת להתאושש ולחזור ל’ליגה שלה’ עם ניצחון שישחרר לחץ.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון המשחק הסתיים בניצחון של מכבי נתניה עם 2:3 דרמטי, שלמעשה היה הניצחון שהוציא את יוסי אבוקסיס מהמשבר ושינה לחניכיו את העונה. בסיבוב השני הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1.

