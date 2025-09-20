יום שבת, 20.09.2025 שעה 16:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
29-55ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

ויניסיוס וגארסיה ב-11 של ריאל לצד אמבפה

אחרי שעלה מהספסל בליגת האלופות, הברזילאי יפתח בהרכב, גם כוכב גביע העולם למועדונים. אסנסיו יחליף את האוסן המורחק, קרבחאל את אלכסנדר ארנולד

|
גונסאלו גארסיה (IMAGO)
גונסאלו גארסיה (IMAGO)

אחרי שפתחה את העונה שלה בצורה מושלמת עם ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים, ריאל מדריד מקווה להמשיך במומנטום כשבשעה זו היא מארחת את אספניול למשחק מסקרן. המשחק, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי Yes ,HOT, סלקום TV ופרטנר TV.

החבורה של צ’אבי אלונסו מחפשת להמשיך את המומנטום שלה ולחבר ניצחון חמישי רצוף שישמור לה על הפסגה. הבלאנקוס ניצחו גם במהלך השבוע את מארסיי במסגרת ליגת האלופות, כשזהו היה הניצחון השלישי ברציפות שלהם באותה תוצאה בדיוק – 1:2. 

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטואנו, גונסאלו גארסיה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

מן העבר השני, בצד של האורחת, אספניול פתחה גם היא את העונה שלה נהדר כשהיא עם שלושה ניצחונות ותיקו אחרי ארבעה מחזורים. החבורה של מנולו גוזאלס מקווה להפתיע, להוציא נקודות ולהמשיך במומנטום החיובי איתו החלה את העונה.

הרכב אספניול: מרקו דמיטרוביץ’, עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קבררה, קרלוס רומרו, פול לוסאנו, אורקו גונסאלס, טייריס דולאן, חאבי פואדו, אדו אקספוסיטו ורוברטו פרננדס.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון הייתה זו ריאל מדריד שניצחה עם 1:4 מהדהד. בסיבוב השני, אספניול הפתיעה וניצחה 0:1 משער מאוחר ודרמטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */