ויניסיוס וגארסיה ב-11 של ריאל לצד אמבפה

אחרי שפתחה את העונה שלה בצורה מושלמת עם ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים, ריאל מדריד מקווה להמשיך במומנטום כשבשעה זו היא מארחת את אספניול למשחק מסקרן. המשחק, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי Yes ,HOT, סלקום TV ופרטנר TV.

החבורה של צ’אבי אלונסו מחפשת להמשיך את המומנטום שלה ולחבר ניצחון חמישי רצוף שישמור לה על הפסגה. הבלאנקוס ניצחו גם במהלך השבוע את מארסיי במסגרת ליגת האלופות, כשזהו היה הניצחון השלישי ברציפות שלהם באותה תוצאה בדיוק – 1:2.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטואנו, גונסאלו גארסיה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

מן העבר השני, בצד של האורחת, אספניול פתחה גם היא את העונה שלה נהדר כשהיא עם שלושה ניצחונות ותיקו אחרי ארבעה מחזורים. החבורה של מנולו גוזאלס מקווה להפתיע, להוציא נקודות ולהמשיך במומנטום החיובי איתו החלה את העונה.

הרכב אספניול: מרקו דמיטרוביץ’, עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קבררה, קרלוס רומרו, פול לוסאנו, אורקו גונסאלס, טייריס דולאן, חאבי פואדו, אדו אקספוסיטו ורוברטו פרננדס.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון הייתה זו ריאל מדריד שניצחה עם 1:4 מהדהד. בסיבוב השני, אספניול הפתיעה וניצחה 0:1 משער מאוחר ודרמטי.