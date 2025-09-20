ורק תנסו לעצור אותה: מכבי ת"א ממשיכה להביס

רגע לפני ראש השנה, התקיימו להם משחקי המחזור הרביעי בליגה הראשונה בטיבה לשנתון 2009, ליגת נערים א' – על. בחמישי האחרון, המחזור נפתח בניצחונה של בית"ר ירושלים 2:3 את הפועל קריית שמונה. היום (שבת) התקיימו שבעה משחקים נוספים, כשבמוקד ניצחונה הרביעי במספר של מכבי תל אביב כשהפעם עשתה זאת מול הפועל רעננה. מחר (ראשון) יינעל המחזור כשהפועל חדרה תארח בביתה את מ.ס. אשדוד.

הפועל רעננה – מכבי תל אביב 5:1

עם ארבעה ניצחונות רצופים, 21 שערי זכות (!), הקבוצה של ארז בלפר הטובה בליגה עד כה ונדמה כי אף אחת לא תוכל לעצור בעדה העונה. מחצית משעריה, עד כה העונה, שספגה רעננה, הגיעו משחקני מכבי תל אביב היום. עידו יוסף התכבד בצמד, אושר שמואל, סהר לביא ואון יונה השלימו. עמית נחמני צימק מן העבר השני, בבעיטת עונשין מדויקת.

בית"ר ירושלים – הפועל קריית שמונה 2:3

הקבוצה של רועי טלמור נקלעה פעמיים לפיגור, אבל יהלי סמולינסקי אחד, שסגר שלושער (54', 75', 77'), קבע תוצאת ניצחון. יהונתן אוחנה ואיתי אקסול הבקיעו מן העבר השני. מאזנה של בית"ר ירושלים הינו 10:10, כלומר בין הקבוצות שהבקיעו הכי הרבה, לצד הקבוצות שספגו הכי הרבה עד כה בליגה. קריית שמונה יוצאת לחג עם ארבעה הפסדים רצופים, ללא נקודות לבינתיים.

בית'ר ירושלים נערים א' (נזיה סולטן)

הפועל תל אביב – מכבי פתח תקווה 2:2

מכבי פתח תקווה הייתה כבר בדרך לניצחון שלישי העונה, אלא שלחבר'ה של אוהד אשכנזי היו תוכניות אחרות. ארז דידי ועידן טאירי קבעו 0:2 למכבי פתח תקווה, ובדקות הסיום פואד דנאים ויותם כלפה החזירו הכבוד וקבעו 2:2 דרמטי. צמד השערים שספגה הפועל תל אביב היו הראשונים העונה. מכבי פתח תקווה, יחד עם מכבי תל אביב, בין שתי הקבוצות הפוריות בליגה.

הפועל כפר סבא – הפועל באר שבע 1:2

עמית ארצי ושחקניו מחברים ניצחון שני ברציפות בדמות 1:2 והפעם בזכות שערים של רועי שריקר ואורי תבואה. אז נכון, המשחק לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד וחבל, אבל הירוקים מהשרון עם ניצחון שמקנה להם שמונה נקודות עד כה. הפועל באר שבע מאבדת גובה ונשארת עם שבע נקודות בלבד, לה הבקיע את השער, איך לא, נועם ספדיה.

הפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)

בני יהודה ת"א – בני סכנין 1:2

ב-10 שחקנים, הקבוצה של עופר ראובן משאירה הנקודות בבית, בזכות שערים של איתי הראל ויהונתן כהן. איתמר לבנה ראה אדום בדקה ה-93, כארם חלאילה צימק התוצאה באותה הדקה להתמודדות. הכתומים משכונת התקווה עם שש נקודות ביד כבר, בעוד סכנין נשארת הרחק מאחור עם נקודה אחת בלבד.

הפועל ירושלים – הפועל פתח תקווה 3:3

משחק רב שערים באבו גוש שהסתיים בחלוקת נקודות. הכחולים מהמרכז כבר הוליכו 0:2 משערים של שלו אוצרי ונתנאל טפרה, הירושלמים הישוו ל-2:2 משערים של איתי זליקוביץ' ועילי בר מאיר, יונתן מעוז החזיר היתרון לפתח תקווה ואיתי זליקוביץ', בבעיטת עונשין מ-11 מטרים, בשערו השני היום, קבע 3:3 דרמטי. נקודה ראשונה לירושלמים לאחר צמד הפסדים רצופים.

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי נתניה (נהלל, 19:00)

מכבי חיפה – בית"ר טוברוק (קצף תחתון חיפה, 19:45)

הפועל חדרה – מ.ס. אשדוד (21/09, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 19:15)