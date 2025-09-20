ג'ונסון מתאמן בעמק, יעבור מחר בדיקות רפואיות

כפי שדיווחנו לכם השבוע, כריס ג'ונסון סיכם את תנאיו בהפועל העמק ואם יעבור מחר את הבדיקות הרפואיות יחתום ויהיה הזר השישי של הקבוצה, בנוסף לאלייז'ה צ'יילדס, קיילר אדוארדס, קמרון הנרי, ארון וויילר וקיידן שדריק.

בינתיים הפורוורד הוותיק (35, 1.98) נחת אתמול בישראל וערך כבר היום אימון עם חבריו החדשים. כזכור, ג'ונסון נכשל בבדיקות הרפואיות בשאלון הצרפתית ולכן לא חתם שם.

זו אמורה להיות הקדנציה הרביעית של ג'ונסון בישראל, לאחר ששיחק בהפועל ירושלים בעונת 18/19, בהפועל חולון בעונות 2020-2023 ואז שוב בירושלים בעונות 2023-2025. בעונה שעברה העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות ו-5.2 ריבאונדים למשחק.