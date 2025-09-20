פליק נגד ריאל: להגיע לטקס כדור הזהב זה לכבד

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התייצב היום (שבת) למסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול חטאפה מחר ב־22:00. הגרמני דיבר על מצבם של השחקנים הפצועים, על ההתקדמות של לאמין ימאל, על מצבו של גאבי, וגם על ההתמודדות עם הלחצים שמגיעים מחוץ למגרש.

פליק התייחס קודם כל לשאלה על סיכוייו של לאמין ימאל לזכות בעתיד בכדור הזהב: "אני לא יודע. יום אחד נראה, יום אחד הוא יקבל אותו. להיות שם זה עניין של לשמור על כבוד. צריך להגיע, להראות כבוד למנצחים, וזה דבר בעל חשיבות עצומה. מי שמנצח, מגיע לו", אמר המאמן שעקץ בכל את העובדה שריאל מדריד בחרה להחרים את הטקס.

על מרקוס רשפורד אמר: "אמרתי את זה כבר. הוא צבר ביטחון עם שני השערים שכבש. הדרך שלנו לשחק היא תמיד בעצימות גבוהה. כשמגיעים למועדון כזה צריך להסתגל, אבל הוא בכושר נהדר. אני מאמין באיכות שלו, אבל תמיד צריך לעבוד קשה, להשתפר כל יום ולהסתגל לכל מצב".

מרקוס רשפורד (IMAGO)

כשנשאל על מאמן חטאפה בורדלאס ועל חילופי הדברים לאחר המשחק הקודם, השיב: "לא, לכל אחד יש את הדעה שלו. לא אכפת לי מה הם אומרים". בנוגע לעלבונות שספג דייגו סימאונה מהיציעים אמר פליק: "זו סיטואציה שונה לגמרי. אני לא יכול להרגיש כמו צ’ולו. עברתי מצבים דומים, אבל זה מה שזה. אני מתרכז במה שקורה על המגרש. זה לא נעים לשמוע עלבונות מהקהל. אני לא רוצה לדבר על התגובה שלהם, אלה הרגשות שלהם".

על השינויים שחלו מאז המשחק מול ראיו וייקאנו אמר המאמן: "בכדורגל ובחיים דברים משתנים מהר מאוד. אנחנו צריכים להיות מרוכזים בכל משחק. חייבים לתת הכול עבור המועדון, ואני אתן את כל כולי עבור הקבוצה הזאת".

בעניין מצבם של הפצועים: "במקרה של לאמין ימאל, צריך לקחת את זה יום אחרי יום. אני חושב שנראה את באלדה בקרוב, אבל עם ימאל צריך לחכות". לגבי גאבי הוסיף: "אני מקווה שנוכל לראות אותו חוזר בקרוב. צריך לקבל החלטות, לא היום אלא אולי מחר או ביום שני. נראה. זה לא הזמן לקבל החלטה עכשיו. נחכה עוד כמה ימים, עד תחילת השבוע הבא, כדי לראות איך הוא מתפתח ואיזו החלטה תתקבל".

לאמין ימאל (IMAGO)

על דני אולמו, שמשחק פחות לאחרונה, אמר פליק: "יש לנו 25 שחקנים ואנחנו צריכים לקבל החלטות. רק התחלנו, וכל שחקן חשוב, אנחנו צריכים את כולם. אני מרוצה מהסיטואציה הזאת. אולי חלק לא לגמרי שמחים, אבל זה עניין של קבוצה. הם יודעים על מה מדובר".

לסיום דיבר המאמן על היריבה: "מה שהכי חשוב לי זה הקבוצה שלי. אנחנו יודעים למה לצפות. התאמנו היטב היום עם התאוששות מהירה. אנחנו צריכים רגליים רעננות". ברצלונה תעלה מחר למשחק החוץ בידיעה שניצחון ישאיר אותה בחלק העליון של הטבלה, אך עם סגל חסר, המאמן ממשיך לדרוש מחניכיו מחויבות מלאה וריכוז מוחלט.