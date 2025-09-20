יום שבת, 20.09.2025 שעה 15:19
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
29-55ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

פליק נגד ריאל: להגיע לטקס כדור הזהב זה לכבד

מאמן ברצלונה עקץ את ההחלטה של היריבה להחרים את הטקס: "יום אחד לאמין ימאל יזכה". על דני אולמו שמשחק פחות: "אולי חלק מהשחקנים לא לגמרי שמחים"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התייצב היום (שבת) למסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול חטאפה מחר ב־22:00. הגרמני דיבר על מצבם של השחקנים הפצועים, על ההתקדמות של לאמין ימאל, על מצבו של גאבי, וגם על ההתמודדות עם הלחצים שמגיעים מחוץ למגרש.

פליק התייחס קודם כל לשאלה על סיכוייו של לאמין ימאל לזכות בעתיד בכדור הזהב: "אני לא יודע. יום אחד נראה, יום אחד הוא יקבל אותו. להיות שם זה עניין של לשמור על כבוד. צריך להגיע, להראות כבוד למנצחים, וזה דבר בעל חשיבות עצומה. מי שמנצח, מגיע לו", אמר המאמן שעקץ בכל את העובדה שריאל מדריד בחרה להחרים את הטקס.

על מרקוס רשפורד אמר: "אמרתי את זה כבר. הוא צבר ביטחון עם שני השערים שכבש. הדרך שלנו לשחק היא תמיד בעצימות גבוהה. כשמגיעים למועדון כזה צריך להסתגל, אבל הוא בכושר נהדר. אני מאמין באיכות שלו, אבל תמיד צריך לעבוד קשה, להשתפר כל יום ולהסתגל לכל מצב".

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

כשנשאל על מאמן חטאפה בורדלאס ועל חילופי הדברים לאחר המשחק הקודם, השיב: "לא, לכל אחד יש את הדעה שלו. לא אכפת לי מה הם אומרים". בנוגע לעלבונות שספג דייגו סימאונה מהיציעים אמר פליק: "זו סיטואציה שונה לגמרי. אני לא יכול להרגיש כמו צ’ולו. עברתי מצבים דומים, אבל זה מה שזה. אני מתרכז במה שקורה על המגרש. זה לא נעים לשמוע עלבונות מהקהל. אני לא רוצה לדבר על התגובה שלהם, אלה הרגשות שלהם".

על השינויים שחלו מאז המשחק מול ראיו וייקאנו אמר המאמן: "בכדורגל ובחיים דברים משתנים מהר מאוד. אנחנו צריכים להיות מרוכזים בכל משחק. חייבים לתת הכול עבור המועדון, ואני אתן את כל כולי עבור הקבוצה הזאת".

בעניין מצבם של הפצועים: "במקרה של לאמין ימאל, צריך לקחת את זה יום אחרי יום. אני חושב שנראה את באלדה בקרוב, אבל עם ימאל צריך לחכות". לגבי גאבי הוסיף: "אני מקווה שנוכל לראות אותו חוזר בקרוב. צריך לקבל החלטות, לא היום אלא אולי מחר או ביום שני. נראה. זה לא הזמן לקבל החלטה עכשיו. נחכה עוד כמה ימים, עד תחילת השבוע הבא, כדי לראות איך הוא מתפתח ואיזו החלטה תתקבל".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

על דני אולמו, שמשחק פחות לאחרונה, אמר פליק: "יש לנו 25 שחקנים ואנחנו צריכים לקבל החלטות. רק התחלנו, וכל שחקן חשוב, אנחנו צריכים את כולם. אני מרוצה מהסיטואציה הזאת. אולי חלק לא לגמרי שמחים, אבל זה עניין של קבוצה. הם יודעים על מה מדובר".

לסיום דיבר המאמן על היריבה: "מה שהכי חשוב לי זה הקבוצה שלי. אנחנו יודעים למה לצפות. התאמנו היטב היום עם התאוששות מהירה. אנחנו צריכים רגליים רעננות". ברצלונה תעלה מחר למשחק החוץ בידיעה שניצחון ישאיר אותה בחלק העליון של הטבלה, אך עם סגל חסר, המאמן ממשיך לדרוש מחניכיו מחויבות מלאה וריכוז מוחלט.

אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
