נותרה מושלמת: מכבי ת"א ניצחה בדרבי בנערים ג'

אחרי 5 מחזורים, הצהובים בראש הטבלה עם מאזן מושלם: הפעם הם חזרו מפיגור וגברו 1:2 על הפועל ת"א. ליאם לוי כבש ראשון, יהלי ניסים ודניאל פרץ הפכו

דניאל פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)
דניאל פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)

המחזור החמישי בליגת העל לנערים ג’ נפתח היום (שבת) כאשר מכבי תל אביב רשמה ניצחון חמישי ברציפות ושמרה על מאזן מושלם. הפעם היא ניצחה את היריבה העירונית, הפועל תל אביב, 1:2 בדרבי לוהט ודרמטי.

המשחק, שנערך בוולפסון לעיני עשרות צופים וביניהם מאור מליקסון, פיני בלילי ומשפחות רבות, נפתח בשליטה צהובה. האורחים לחצו גבוה ושלטו בכדור, אך לא הגיעו להזדמנויות. בדקה ה-13 הייתה ההזדמנות ראשונה למכבי. אחרי איבוד כדור במרכז המגרש, האורחים יצאו להתקפה מתפרצת, שהסתיימה בבעיטה של עמית מירילי למסגרת.

ההזדמנויות והמצבים משני צידי המגרש המשיכו, עד שבדקה ה-40, לקראת הכניסה לתוספת הזמן, ליאם לוי, חלוץ הפועל שעלה מהספסל, חלף על פני השומר שלו ובאחד על אחד מול השוער סיים בקור רוח והעלה את הפועל ל-0:1. היתרון לא החזיק יותר מדי, כששתי דקות מאוחר יותר, בהתקפה האחרונה של המחצית הראשונה, יהלי ניסים קיבל כדור רוחב בתוך הרחבה ובבעיטה חזקה הכניע את השוער והשווה ל-1:1.

שחקני נערים גשחקני נערים ג' של הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

המחצית השנייה המשיכה להיות בשליטה של הצהובים, בזמן שהמארחים הגיעו להזדמנויות, אך לא מסוכנות מספיק. בדקה ה-70, כדור חופשי של עמית רצון הסתיים בנגיחה של הקפטן האדום, דן מור, שסחט הצלת ענק של איתן רובינשטיין, שוער הצהובים ונבחרת ישראל. 

יצחק עזרן מנסה לחטוף (ראובן שוורץ)
מקסים קוגן הודף (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב המשיכה ללחוץ על הגז, ושלוש דקות לסיום המשחק, היא גם באה על שכרה. אופיר מולאבבא, שעלה מהספסל, נשלח בכדור ארוך על ידי השוער שלו אחרי כדור קרן. הוא השתלט על הכדור בצורה טובה ובמסירה יפה פרגן לדניאל פרץ, החלוץ שגם כן עלה מהספסל. פרץ סיים את המהלך עם כדור ברשת והשלים את המהפך הצהוב, 1:2. 

דניאל פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב נותרה כאמור מושלמת בפסגה עם 5 ניצחונות ב-5 משחקים, זאת לעומת הפועל שסופרת הפסד שלישי העונה, ולמרות שנלחמה על הדשא ואף עלתה ליתרון, החמיצה את ההזדמנות לקטוף נקודות חשובות. המצטיינים במדי הפועל היו רפאל יזדיט, ליאם לוי ודן מור, כשמהצד השני דניאל פרץ עלה חד מהספסל, כמו גם אופיר מולאבבא והשוער איתן רובנשטיין שהציג משחק טוב.

מאמן נערים ג' של מכבי תל אביב, עידן ביטון (ראובן שוורץ)
שחקני נערים ג' של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
דרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)
דרבי תל אביבי נערים גדרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)
דרבי תל אביבי נערים גדרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)
דרבי תל אביבי נערים גדרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)
דרבי תל אביבי נערים גדרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)
דרבי תל אביבי נערים גדרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)
