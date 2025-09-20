בצמרת: הפועל ב"ש רשמה 0:1 על מכבי ת"א

רגע לפני ראש השנה, התקיימו להם משחקי המחזור החמישי בליגה הראשונה בטיבה לשנתון 2010, ליגת נערים ב' – על. בחמישי האחרון, המחזור נפתח בניצחונה של הפועל תל אביב 0:2 את הפועל ניר רמת השרון ואתמול (שישי) בית"ר ירושלים ניצחה באותה התוצאה את בני יהודה ת"א. היום (שבת) התקיימו להם שישה משחקים נוספים ובראשון נהלל יזרעאל ומכבי חיפה יינעלו המחזור.

הפועל באר שבע – מכבי תל אביב 0:1

פתיחת עונה מצוינת לאדומים מבירת הנגב. אז נכון שבשבוע שעבר ספגו הפסד, אך הפעם, חזרו לעצמם עם ניצחון מתוק מול מכבי תל אביב, שתמיד מהווה יריבה קשה ועוצמתית. שחקניו של בר הרוש לא הרגישו נחותים מאלו הבאו מולם היום והשיגו ניצחון מתוק בדמות 0:1 משער בודד של אורי אברזל, שלנוכח יכולתו וכישרונו, משחק גם בקבוצת נערים א' של המועדון.

הפועל תל אביב – הפועל ניר רמת השרון 0:2

אחרי שלושה הפסדים רצופים, הקבוצה של אופיר אמסטרדמר חוזר לעצמה עם ניצחון ביתי חשוב. עידן סלמן הבקיע פעמיים והעניק לאדומים את הנקודה שישית שלה העונה, למרות שהקבוצה עדיין נמצאת בחלקו התחתון של הטבלה לנוכח התוצאות הפחות מחמיאות, כאמור, בשלוש השבועות האחרונים. רמת השרון ספגה הפסד שלישי העונה לצד ניצחון ותוצאת תיקו אחת.

הפועל תל אביב נערים ב' (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים – בני יהודה ת"א 0:2

הקבוצה של אביב ריין עם הפסד ליגה ראשון העונה, זאת אחרי שהייתה בין שלוש הקבוצות המובילות בטבלה. זה לא היה פשוט, אבל שחקניו של תומר מסיקה ידעו להשאיר הנקודות בבית, בזכות שערים של יהב אלקיים ושי אמבאו. בית"ר ירושלים יוצאת לחג עם שלושה ניצחונות לצד צמד הפסדים, בפתיחת עונה לא רעה, לאחר עלייתם חזרה לליגה הראשונה.

מכבי נתניה – מכבי פתח תקווה 2:1

שער של אורי אהל, בתוך תוספת הזמן, קבע ניצחון לחבר'ה של טל מציורו. היהלומים הוליכו 0:1 משער של נדב היימן, תומר בוזוקשוילי השווה וקבע 1:1 עם סיומה של המחצית הראשונה. הנתנייתים חוזרים אל הקרקע, אחרי שרשמו לא פחות מ-0:3 על מכבי תל אביב במשחק ההשלמה מלפני ארבעה ימים. פתח תקווה עם 13 נקודות, בראש הטבלה.

תומר בוזוקשוילי ואורי אהל (באדיבות מכבי פתח תקוה)

הפועל פתח תקווה – הפועל ירושלים 0:3

שחקניו של גיא רוזנצוויג ממשיכים ביכולתם הטובה העונה ונשארים בחלק העליון של הטבלה עם 10 נקודות ביד. הפועל ירושלים, לעומת זאת, לא יציבה עד כדי כך וסופגת הפסד שני העונה, לצד צמד ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. עבדאללה סרסור, שעלה מהספסל, חזר להבקיע, אליו הצטרפו לחגיגה גם שערים של אלון קינדלר והראל נחשון. תשעה כרטיסים צהובים הוצאו מכיסו של סתיו סמולנסקי.

הפועל פ"ת נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל ראשון לציון – הפועל חדרה 1:0

ניצחון חשוב לחדרה, בזכות שער בודד של אמיר עתאמנה, שהגיע ממכבי אום אל פאחם. חדרה המשיכה היכולת מהשבוע שעבר וסגרה ניצחון שני ברציפות. ראשון לציון, לעומת זאת, לאחר צמד תוצאות תיקו, מפסידה בפעם השנייה העונה בליגה. לנוכח התוצאה, חדרה חולפת על פני ראשון לציון בטבלה, שנשאר עם חמש נקודות ביד, בעוד לחדרה כבר שש נקודות.

מ.ס. אשדוד – הפועל רמת גן 0:2

הקבוצה מעיר הנמל יצאה לדרך חדשה עם ניצחון גדול ומשכנע. עם עומרי זראי על הקווים, כך על פי טופס המשחק, המשמש בכלל כמאמן כושר במועדון מאז עונת 2023/24, אשדוד רשמה ניצחון ליגה ראשון בזכות שערים של אלירן כהן ויוסף רפאלוב. הפועל רמת גן בין שתי הקבוצות החלשות בליגה, עם שתי נקודות בלבד, מתחת לקו האדום.

הפועל רעננה – הפועל קריית שמונה 0:0

ללא הכרעה. הקבוצה של אילן עזריה מתייצבת לאחר צמד הפסדים רצופים ושמונה כדורים שמוציאה הקבוצה מהרשת שלה. נוכח התוצאה, שתי הקבוצות עם חמש נקודות בחלקו התחתון של הטבלה. הפועל קריית שמונה היא אחת מארבע קבוצות שספגו הכי הרבה שערים עד כה העונה. ברעננה יכולים להתנחם בכך שטרם הפסידו בבית.

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי חיפה (21/09, נהלל, 20:00)