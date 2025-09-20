ניימאר שוב פצוע, חזרתו לסגל של ברזיל בסכנה

ניימאר חווה שוב מכה קשה, פציעה נוספת שמטילה ספק גדול בהמשך דרכו במדי הקבוצה והנבחרת. בהודעה רשמית שפרסמה סנטוס נמסר כי הכוכב הברזילאי נטש את האימון ביום חמישי האחרון בעקבות כאבים בירך ימין. לאחר בדיקות, התברר כי מדובר בפגיעה בשריר בירך ימין. ניימאר כבר החל בטיפולים בפיקוח הצוות הרפואי של סנטוס.

המשמעות המיידית היא שניימאר יחמיץ את הדרבי מול סאו פאולו ביום ראשון, משחק קריטי עבור סנטוס, שנמצאת נקודה בלבד מהקו האדום בליגה הברזילאית. מעבר לכך, מדובר בעוד נסיגה כואבת לשחקן שסובל מסדרת פציעות אין סופית מאז חזרתו לברזיל.

הפציעה הנוכחית מציבה סימן שאלה גדול גם לגבי עתידו בנבחרת. מאמן הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, הבהיר שכל מועמד לסגל חייב להיות בכשירות מלאה כדי להילקח בחשבון לקראת מונדיאל 2026. אף שניימאר כבר החלים מהפציעה הקודמת שלו, אנצ’לוטי השאיר אותו מחוץ לסגל האחרון של ברזיל, במטרה לאפשר לו להתרכז בהתאוששות מלאה. אך הפעם שוב מדובר באותה ירך ממנה סבל מבצקת באוגוסט.

ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

כתוצאה מכך, ישנו חשש כבד שניימאר יחמיץ גם את שני משחקי הידידות של ברזיל מול דרום קוריאה ויפן באוקטובר הקרוב. כדי לשוב לסגל הלאומי, יצטרך הכוכב לעבוד קשה ולהוכיח לאנצ’לוטי שהוא ראוי לחזור.

הפעם האחרונה שבה ניימאר לבש את המדים הלאומיים הייתה באוקטובר 2023, אז נפצע קשה במשחק מוקדמות מול אורוגוואי, פציעה שכללה קרע ברצועה הצולבת וקרע במניסקוס. מאז חזרתו לסנטוס, הוא כבר פספס 12 משחקים בשל בעיות פיזיות שונות.

המציאות הזו משאירה את ניימאר ואת אוהדיו מודאגים: הקריירה שלו ממשיכה להיות מוצפת בפציעות, ובזמן שסנטוס נלחמת נגד הירידה ונבחרת ברזיל מתכוננת לעתיד, הכוכב בן ה־33 שוב מוצא את עצמו על מיטת הטיפולים במקום על כר הדשא.