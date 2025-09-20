פאו קוברסי לא התאמן, צפוי להיעדר מול חטאפה

ברצלונה ערכה הבוקר (שבת) את האימון המסכם לקראת המשחק מול חטאפה שייערך ביום ראשון ב-22:00 במסגרת המחזור החמישי של הליגה הספרדית, אך נעדרה ממנו שורה ארוכה של שחקנים משמעותיים.

היעדרות הבולטת ביותר הייתה של פאו קוברסי. הבלם הצעיר חש אי נוחות בגיד הפיקה בברך שמאל, פציעה שבעקבותיה הוחלף כבר במשחק האחרון מול ניוקאסל. קוברסי נותר בחדר הכושר כאמצעי זהירות ולא ירד לדשא עם חבריו. במועדון מבהירים כי מדובר בפציעה לא חמורה, אך לאור המדיניות הברורה של המאמן האנזי פליק שלא לקחת סיכונים, ייתכן שהשחקן לא ייכלל בסגל מול חטאפה.

מי שבוודאות ייעדרו הם גאבי, לאמין ימאל ואלחנדרו באלדה. גאבי ממשיך לקבל טיפול שמרני בעקבות הפציעה בברך ימין, בעוד ימאל ובאלדה נמצאים בתהליך שיקום מפציעות שריר. שלושתם לא נטלו חלק באימון ולא יהיו בסגל. אליהם מצטרף גם מארק-אנדרה טר שטגן, שעבר ניתוח בגב וייעדר עוד זמן רב.

לאמין ימאל (IMAGO)

בכך, פליק ייאלץ להסתמך על רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן ואריק גארסיה במרכז ההגנה, כאשר בקישור וההתקפה ינסו הצעירים שנשארו להשלים את החסר. למרות המכה בסגל, המאמן הגרמני ממשיך להקפיד על גישה זהירה כדי לא לסכן חזרות מוקדמות של שחקנים פצועים.

במהלך האימון נראה פליק משוחח ארוכות עם פדרי, שנמצא בכושר מצוין ונחשב לאחד השחקנים המרכזיים במערך של ברצלונה. הקשר הפך לעוגן באמצע, ונראה כי על כתפיו ייפול נטל היצירתיות במשחק מול חטאפה, לאחר היכולת המרשימה שהציג בשבועות האחרונים מול ולנסיה וניוקאסל.

ברצלונה תגיע לאצטדיון יוהאן קרויף במטרה להמשיך את התקופה הטובה ולשמור על הרצף החיובי, גם אם היא עם סגל חסר במיוחד.