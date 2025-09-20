יום שבת, 20.09.2025 שעה 13:55
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
29-55ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

פאו קוברסי לא התאמן, צפוי להיעדר מול חטאפה

בברצלונה לא ייקחו סיכונים עם שחקן ההגנה שלא נטל חלק באימון ויצטרף ללאמין ימאל, באלדה וגאבי ברשימת הנעדרים מסגל של פליק למפגש מחר ב-22:00

|
פאו קוברסי (IMAGO)
פאו קוברסי (IMAGO)

ברצלונה ערכה הבוקר (שבת) את האימון המסכם לקראת המשחק מול חטאפה שייערך ביום ראשון ב-22:00 במסגרת המחזור החמישי של הליגה הספרדית, אך נעדרה ממנו שורה ארוכה של שחקנים משמעותיים.

היעדרות הבולטת ביותר הייתה של פאו קוברסי. הבלם הצעיר חש אי נוחות בגיד הפיקה בברך שמאל, פציעה שבעקבותיה הוחלף כבר במשחק האחרון מול ניוקאסל. קוברסי נותר בחדר הכושר כאמצעי זהירות ולא ירד לדשא עם חבריו. במועדון מבהירים כי מדובר בפציעה לא חמורה, אך לאור המדיניות הברורה של המאמן האנזי פליק שלא לקחת סיכונים, ייתכן שהשחקן לא ייכלל בסגל מול חטאפה.

מי שבוודאות ייעדרו הם גאבי, לאמין ימאל ואלחנדרו באלדה. גאבי ממשיך לקבל טיפול שמרני בעקבות הפציעה בברך ימין, בעוד ימאל ובאלדה נמצאים בתהליך שיקום מפציעות שריר. שלושתם לא נטלו חלק באימון ולא יהיו בסגל. אליהם מצטרף גם מארק-אנדרה טר שטגן, שעבר ניתוח בגב וייעדר עוד זמן רב.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

בכך, פליק ייאלץ להסתמך על רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן ואריק גארסיה במרכז ההגנה, כאשר בקישור וההתקפה ינסו הצעירים שנשארו להשלים את החסר. למרות המכה בסגל, המאמן הגרמני ממשיך להקפיד על גישה זהירה כדי לא לסכן חזרות מוקדמות של שחקנים פצועים.

במהלך האימון נראה פליק משוחח ארוכות עם פדרי, שנמצא בכושר מצוין ונחשב לאחד השחקנים המרכזיים במערך של ברצלונה. הקשר הפך לעוגן באמצע, ונראה כי על כתפיו ייפול נטל היצירתיות במשחק מול חטאפה, לאחר היכולת המרשימה שהציג בשבועות האחרונים מול ולנסיה וניוקאסל.

ברצלונה תגיע לאצטדיון יוהאן קרויף במטרה להמשיך את התקופה הטובה ולשמור על הרצף החיובי, גם אם היא עם סגל חסר במיוחד.

