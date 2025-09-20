שוהם ישמור על ההרכב שניצח את הפועל רמת גן

לאחר הניצחון המרשים 0:3 באמצע השבוע על הפועל רמת גן, מכבי פתח תקוה תצא מחר (ראשון) לאצטדיון בעפולה, כדי להתארח אצל הפועל חדרה, במטרה לרשום לראשונה העונה רצף ניצחונות במסגרת הליגה.

היכולת הטובה מהמשחק מול האורדונים לא נעלמה מעיניו של המאמן נועם שוהם, שעל פי האימון המסכם, צפוי לפתוח עם אותם 11 שפתחו ביום רביעי. שוהם ביקש מהשחקנים באסיפה לבוא באותה דריכות ועוצמה כמו במשחק האחרון כדי "לצאת לחג בכיף".

"ליגה לאומית היא ליגה של מומנטומים. כמו שלא הורדנו את הראש אחרי ההפסד נגד כפר קאסם לא נבוא שאננים ונינוחים למשחק מחר נגד חדרה. קבוצה עם שאיפות כמו שלנו צריכה להתרכז רק במשחק הקרוב. אין משחקים פשוטים בליגה הזאת", אמר המאמן.

החלוץ פרנק ריבולייה, שכבש צמד במשחק האחרון, אמר: "אני ממש שמח מהניצחון האחרון, במיוחד מהדרך שבה שיחקנו אחרי המעידה מול כפר קאסם. ברמה האישית, אני מרוצה מהצמד שלי, שני השערים הגיעו ממהלכים קבוצתיים נהדרים".

פרנק ריבולייה חוגג (ראובן שוורץ)

הצרפתי הוסיף: "אנחנו ניגשים לכל משחק באותה הצורה ואנחנו רוצים את שלוש הנקודות. חדרה היא קבוצה חזקה שהייתה בליגת העל בעונה שעברה, אבל המטרה שלנו היא לבנות רצף ניצחונות כי זה מה שיחזיר אותנו לליגה הראשונה״.

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, מוחמד הינדי, בן והבה, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.