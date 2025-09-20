יום שבת, 20.09.2025 שעה 12:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אתם בחרתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

בתום קרב מרובע חריג וצמוד: שחקן הפועל ב"ש הוכתר לשחקן המצטיין של המחזור השלישי. לא הרבה מאחוריו - טריבונטה סטיוארט, שגיב יחזקאל ועומרי אלטמן

|
דן ביטון הוא Winner המחזור (גרפיקה: ניתאי קופפר)
דן ביטון הוא Winner המחזור (גרפיקה: ניתאי קופפר)

המחזור השלישי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים, משחקים מסקרנים כמדי שבוע ומפגש אחד בבלומפילד אליו הכדורגל הישראלי התגעגע ושנגמר בדרמה גדולה.

אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא דן ביטון, שכבש שלושער ענק לרשת של הפועל ירושלים, הראשון בקריירה של הקיצוני האדיר של הפועל באר שבע. מתחילת המעבר לבירת הנגב, ביטון הוכיח שהוא מהטובים בליגה, החותמת הגיע עם שלישייה ראשונה לרשת של יריבה, כשכל גול בצבע.

ביטון, שזכה ל-28% מהקולות, ניצח בתום קרב מרובע חריג וצמוד. הותיר מאחור את חלוץ מכבי חיפה, טריבונטה סטיוארט (25%), שחקן מכבי תל אביב, שגיב יחזקאל (21%), שחקן הפועל תל אביב, עומרי אלטמן (20%), שחקן הפועל חיפה, אופק ביטון (4%) ושחקן הפועל פתח תקווה, עידן כהן (2%).

