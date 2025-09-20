אתם בחרתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

המחזור השלישי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים, משחקים מסקרנים כמדי שבוע ומפגש אחד בבלומפילד אליו הכדורגל הישראלי התגעגע ושנגמר בדרמה גדולה.

אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא דן ביטון, שכבש שלושער ענק לרשת של הפועל ירושלים, הראשון בקריירה של הקיצוני האדיר של הפועל באר שבע. מתחילת המעבר לבירת הנגב, ביטון הוכיח שהוא מהטובים בליגה, החותמת הגיע עם שלישייה ראשונה לרשת של יריבה, כשכל גול בצבע.

ביטון, שזכה ל-28% מהקולות, ניצח בתום קרב מרובע חריג וצמוד. הותיר מאחור את חלוץ מכבי חיפה, טריבונטה סטיוארט (25%), שחקן מכבי תל אביב, שגיב יחזקאל (21%), שחקן הפועל תל אביב, עומרי אלטמן (20%), שחקן הפועל חיפה, אופק ביטון (4%) ושחקן הפועל פתח תקווה, עידן כהן (2%).