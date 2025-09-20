עלתה לרבע הגמר: קריית אתא ניצחה את ראשל"צ

עירוני קריית אתא ומכבי ראשון לציון נפגשות בשעה זו באולם האנרבוקס בחדרה ומתמודדות בפליי-אין על הכרטיס האחרון לרבע גמר גביע ווינר סל, כאשר המנצחת תפגוש את מכבי תל אביב בשלב שמונה האחרונות של טורניר קדם העונה. המפסידה תנשור למשחקי הדירוג ותתמודד על מקומות 10-9 מול אליצור נתניה, שהפסידה 88:80 במשחק הפליי-אין הראשון לבני הרצליה.

החבורה מהקריות החלה רבע דרכה בטורניר בניצחון משכנע על עירוני נס ציונה - 87:111 בלב המושבה - משחק שבו היא קלעה 16 שלשות ב-53% הצלחה. במשחק השני במסגרת בית ב' הפסידה נס ציונה גם להפועל תל אביב - מה שהבטיח עבור הקבוצה של אלדד בנטוב לכל הפחות את הכרטיס לפליי-אין. במאבק על ראשות הבית מול האדומים הפסידה קריית אתא 101:66, כאשר במקרה הזה היא קולעת 6 שלשות בלבד מ-21 ניסיונות.

הקבוצה של שרון דרוקר הייתה חלק מבית א' - הבית היחיד שכלל בתוכו ארבע קבוצות, כך שגם הסגנית העפילה אוטומטית לרבע הגמר, והמדורגת שלישית זכתה בכרטיס לפליי-אין. ראשון לציון פתחה את שלב הבתים בהפסד 73:69 להפועל ירושלים, ניצחה בהמשך בבית 72:89 את הפועל באר שבע/דימונה, והפסידה במשחק השלישי 83:75 למכבי רמת גן. הכתומים סיימו במאזן 2:1 – בדיוק כמו האדומים מבירת הנגב וכמו החבורה של שמוליק ברנר, מה שיצר בית משולש ובו העולה החדשה נהנתה מהפרש סלים עדיף מזה של רמת גן בדרך למקום השלישי.

רבע ראשון: 24:25 למכבי ראשון לציון

חמישיית אליצור קריית אתא: תומר אסייג, ג'מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה.

חמישיית מכבי ראשון לציון: אמין סטיבנס, קליל אחמד, מרכוס וויליאמס, גולן גוט, די ג'יי ברנס.

המשחק נפתח עם שתי נקודות של די ג’יי ברנס שהעניק את היתרון הראשון במשחק לראשל”צ. מרכוס וויליאמס פתח טוב עם שלשה. דריוס האנה השלים מהלך אדיר של שלוש נקודות שהחל בחטיפה שלו ונמשך למתפרצת שממנה הוציא סל ועבירה עם דאנק נהדר, קלע גם את הזריקה מהקו. תומר אסייג השווה ל-9:9 לאחר שחדר בצורה נהדרת אל הצבע וסיים עם שתי נקודות.

בודי יום השלים גם הוא מהלך של שלוש נקודות כשהוא שקלע סל וסחט עבירה לאחר שחדר נהדר לסל וסיים בלייאפ. די ג’יי ברנס גם קלע סל וסחט עבירה, אך החטיא מן הקו. הקצב לא נרגע, האנה עם דאנק אדיר נוסף. נואה לוק צלף שלשה נהדרת והגדיל את היתרון של קריית אתא. דקה לתום הרבע, גולן גוט החזיר את היתרון לראשון לציון לאחר שדייק מחוץ לקשת.

רבע שני: 45:49 לעירוני קריית אתא

קריית אתא המשיכה עם ההטבעות האדירות, הפעם היה זה אילי דולינסקי שפתח את הרבע עם דאנק אדיר. ג’מייה ניל קלע שתי נקודות יפות. מהצד השני וויליאמס המשיך לככב עם שלשה נוספת. מנגד, ניל תפר גם הוא שלשה והגדיל את הפער של קריית אתא. דאנק אדיר נוסף של הכחולים הפעם זה היה יום. שלשה נהדרת מהצד השני של קליל אחמד שדייק מרחוק.

סל ועבירה של מאליק הול שניצל מתפרצת נהדרת בכדי להשלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שדייק את הזריקה מקו העונשין. היתרון חזר לקריית אתא לאחר שלוק קלע שתי נקודות יפות, היתרון גדל לאחר שיובל הוכשטטר תפר שלשה נהדרת. לוק קלע שלשה וקבע את יתרון השיא של קריית אתא עד כה, שניות אחרונות לפני הירידה למחצית.

רבע שלישי: 51:62 לעירוני קריית אתא

יום חדר נהדר וקבע יתרון 8 לזכות קריית אתא. מנגד ברנס המשיך במשחק הטוב שלו וקלע שתי נקודות. אליהופ של האנה העלה את היתרון לדו ספרתי. ראשון לציון קלעה שתי נקודות בלבד בשש וחצי הדקות הראשונות של הרבע. אחמד קלע שתי נקודות חשובות בצד של ראשל”צ. מנגד, לוק קלע שתי נקודות נהדרות מחצי מרחק. הרבע היה קטסטרופלי מבחינת ראשון לציון שקלעה שש נקודות כל הרבע עם 2/18 קליעות מהשדה.

רבע רביעי: 70:82 לעירוני קריית אתא

מתפרצת נפלאה של קריית אתא הסתיימה בשלשה חופשית ומדוייקת של לוק. מהצד השני וויליאמס השלים לייאפ קל. אליהופ אדיר של קריית אתא, הוכשטטר היה אחראי על האסיסט והאנה על הסיומת בדאנק אדיר. הקבוצה מהקריות המשיכה להפציץ מחוץ לקשת והפעם ג’מייה ניל היה זה שצלף מחוץ לקשת והעלה את היתרון לשיאו, 57:74 לקריית אתא.

ניל דייק מחוץ לקשת. מנגד, ג’וש פרוינד קלע גם שלשה. לאחר הרבה התקפות ללא סל שדה, ליאור ברמן קלע לייאפ מאסיסט של גולן גוט. יום קלע שתי נקודות נוספות. ליאור ברמן קלע שתי נקודות וקבע את תוצאת הסיום.