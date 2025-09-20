הרכבים וציונים



הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה, כאשר המחזור החמישי יצא לדרך כבר אתמול, אבל הוא נמשך היום עם מספר משחקים מעניינים במיוחד. בשעה זו ויאריאל עם מנור סולומון משחקת את המשחק החמישי שלה, כשהיא מארחת את אוססונה בלה סרמיקה.

כוכב נבחרת ישראל השלים את המעבר לקבוצה הספרדית ממש על הבאזר של חלון ההעברות, אך לא שותף בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה, בהן היא הפסידה 2:0 לאתלטיקו מדריד בליגה ו-1:0 לקבוצה ממנה הוא מושאל, טוטנהאם, בליגת האלופות.

אלה היו ההפסדים הראשונים של הצוללת הצהובה העונה. לפני כן, היא פתחה את העונה בצורה טובה עם 0:2 על ריאל אוביידו, 0:5 על ג’ירונה ו-1:1 עם סלטה ויגו בליגה. אין ספק שסולומון יכול לעזור לצהובים ברגע שיקבל את ההזדמנות וישחק במדים של קבוצתו החדשה.

בצד השני, אוססונה פתחה את העונה בצורה סולידית. היא אומנם נכנעה 1:0 לריאל מדריד במחזור הפתיחה ו-1:0 לאספניול במחזור השלישי, אך רשמה בין לבין שני ניצחונות, 0:1 על ולנסיה ו-0:2 על ראיו וייקאנו. כעת, הקבוצה מפמפלונה תנסה להפתיע בוויאריאל.