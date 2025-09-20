מערכת ONE
|
20/09/2025 19:30
מנור סולומון (ויאריאל)
הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה, כאשר המחזור החמישי יצא לדרך כבר אתמול, אבל הוא נמשך היום עם מספר משחקים מעניינים במיוחד. בשעה זו ויאריאל עם מנור סולומון משחקת את המשחק החמישי שלה, כשהיא מארחת את אוססונה בלה סרמיקה.
כוכב נבחרת ישראל השלים את המעבר לקבוצה הספרדית ממש על הבאזר של חלון ההעברות, אך לא שותף בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה, בהן היא הפסידה 2:0 לאתלטיקו מדריד בליגה ו-1:0 לקבוצה ממנה הוא מושאל, טוטנהאם, בליגת האלופות.
אלה היו ההפסדים הראשונים של הצוללת הצהובה העונה. לפני כן, היא פתחה את העונה בצורה טובה עם 0:2 על ריאל אוביידו, 0:5 על ג’ירונה ו-1:1 עם סלטה ויגו בליגה. אין ספק שסולומון יכול לעזור לצהובים ברגע שיקבל את ההזדמנות וישחק במדים של קבוצתו החדשה.
בצד השני, אוססונה פתחה את העונה בצורה סולידית. היא אומנם נכנעה 1:0 לריאל מדריד במחזור הפתיחה ו-1:0 לאספניול במחזור השלישי, אך רשמה בין לבין שני ניצחונות, 0:1 על ולנסיה ו-0:2 על ראיו וייקאנו. כעת, הקבוצה מפמפלונה תנסה להפתיע בוויאריאל.
מחצית ראשונה
-
'34
- לא ייאמן, שתי הצלות מטורפות של סרחיו הררה. פפה הרים, הכדור הורחק, אחומאש בעט פצצה מהאוויר מקצה הרחבה ושוער אוססונה זינק בצורה מדהימה וקלט, הריבאונד הגיע למיקאוטאדזה ברחבת ה-5 וגם הגאורגי נעצר בזכות הצלה מטורפת נוספת של הררה
-
'33
- צהוב ראשון במשחק. רוזייה הכשיל את אלפונסו פדראסה על סף הרחבה ונכנס לפנקס
-
'33
- ה-הזדמנות של המשחק. פפה מצא את מיקאוטאדזה, הגאורגי השאיר עקב אדיר לאחומאש והררה עצר את האחרון באחד על אחד מתוך רחבת ה-5 עם הצלה מדהימה
-
'26
- הכי קרוב מבחינת ויאריאל. פארטיי נתן למיקאוטאדזה, הגאורגי רשם סיבוב אדיר על המקום ושיגר פצצה מחוץ לרחבה, לצערו הכדור חלף סנטימטרים על יד הקורה של הררה
-
'19
- כדור עומק אדיר הגיע לבודימיר, החלוץ השאיר נפלא עם הראש למוניוז והכישרון נותר לבדו מול לואיז ג’וניור מול השער, רק שהוא איכשהו הצליח לבעוט מעל המשקוף ולהחמיץ
-
'7
- הזדמנות ראשונה גם בצד הצהוב. ניקולה פפה נשלח ועם הרבה כוח הצליח לנער את בלם היריבה ולהגיע לאחד על אחד, שחקן נבחרת חוף השנהב בעט לשמיים מצ'אנס קורץ
-
'3
- מצב ראשון דווקא בצד של האדומים. רובן גארסיה הרים כדור חופשי נהדר וחד, חואן קרוז הגיע ראשון ומקרוב בעט החוצה
-
'1
- שופט המשחק, איסידרו אסקודרוס, שרק לפתיחה! המשחק בלה סרמיקה יצא לדרך