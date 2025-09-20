יום שבת, 20.09.2025 שעה 20:10
יום שבת, 20/09/2025, 19:30אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 5
אוססונה
דקה 40
0 0
שופט: איסידרו אסקודרוס
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
107-85אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
49-95לבאנטה12
47-74סביליה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
48-44ולנסיה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20
מנור סולומון (ויאריאל)

הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה, כאשר המחזור החמישי יצא לדרך כבר אתמול, אבל הוא נמשך היום עם מספר משחקים מעניינים במיוחד. בשעה זו ויאריאל עם מנור סולומון משחקת את המשחק החמישי שלה, כשהיא מארחת את אוססונה בלה סרמיקה.

כוכב נבחרת ישראל השלים את המעבר לקבוצה הספרדית ממש על הבאזר של חלון ההעברות, אך לא שותף בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה, בהן היא הפסידה 2:0 לאתלטיקו מדריד בליגה ו-1:0 לקבוצה ממנה הוא מושאל, טוטנהאם, בליגת האלופות.

אלה היו ההפסדים הראשונים של הצוללת הצהובה העונה. לפני כן, היא פתחה את העונה בצורה טובה עם 0:2 על ריאל אוביידו, 0:5 על ג’ירונה ו-1:1 עם סלטה ויגו בליגה. אין ספק שסולומון יכול לעזור לצהובים ברגע שיקבל את ההזדמנות וישחק במדים של קבוצתו החדשה.

בצד השני, אוססונה פתחה את העונה בצורה סולידית. היא אומנם נכנעה 1:0 לריאל מדריד במחזור הפתיחה ו-1:0 לאספניול במחזור השלישי, אך רשמה בין לבין שני ניצחונות, 0:1 על ולנסיה ו-0:2 על ראיו וייקאנו. כעת, הקבוצה מפמפלונה תנסה להפתיע בוויאריאל.

מחצית ראשונה
  • '34
  • החמצה
  • לא ייאמן, שתי הצלות מטורפות של סרחיו הררה. פפה הרים, הכדור הורחק, אחומאש בעט פצצה מהאוויר מקצה הרחבה ושוער אוססונה זינק בצורה מדהימה וקלט, הריבאונד הגיע למיקאוטאדזה ברחבת ה-5 וגם הגאורגי נעצר בזכות הצלה מטורפת נוספת של הררה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק. רוזייה הכשיל את אלפונסו פדראסה על סף הרחבה ונכנס לפנקס
  • '33
  • החמצה
  • ה-הזדמנות של המשחק. פפה מצא את מיקאוטאדזה, הגאורגי השאיר עקב אדיר לאחומאש והררה עצר את האחרון באחד על אחד מתוך רחבת ה-5 עם הצלה מדהימה
חואן קרוז וניקולה פפה במאבק (La Liga)חואן קרוז וניקולה פפה במאבק (La Liga)
פלביאן בויומו שומר על הכדור (La Liga)פלביאן בויומו שומר על הכדור (La Liga)
ז'ורז' מיקאוטאדזה (IMAGO)ז'ורז' מיקאוטאדזה (IMAGO)
  • '26
  • החמצה
  • הכי קרוב מבחינת ויאריאל. פארטיי נתן למיקאוטאדזה, הגאורגי רשם סיבוב אדיר על המקום ושיגר פצצה מחוץ לרחבה, לצערו הכדור חלף סנטימטרים על יד הקורה של הררה
  • '19
  • החמצה
  • כדור עומק אדיר הגיע לבודימיר, החלוץ השאיר נפלא עם הראש למוניוז והכישרון נותר לבדו מול לואיז ג’וניור מול השער, רק שהוא איכשהו הצליח לבעוט מעל המשקוף ולהחמיץ
תומאס פארטיי מניע (La Liga)תומאס פארטיי מניע (La Liga)
אנטה בודימיר מול חואן פוית' (La Liga)אנטה בודימיר מול חואן פוית' (La Liga)
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם בצד הצהוב. ניקולה פפה נשלח ועם הרבה כוח הצליח לנער את בלם היריבה ולהגיע לאחד על אחד, שחקן נבחרת חוף השנהב בעט לשמיים מצ'אנס קורץ
  • '3
  • החמצה
  • מצב ראשון דווקא בצד של האדומים. רובן גארסיה הרים כדור חופשי נהדר וחד, חואן קרוז הגיע ראשון ומקרוב בעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, איסידרו אסקודרוס, שרק לפתיחה! המשחק בלה סרמיקה יצא לדרך
אלסיו ליצ'י ומרסליניו בחיבוק (La Liga)אלסיו ליצ'י ומרסליניו בחיבוק (La Liga)
סרחיו הררה מתכונן (La Liga)סרחיו הררה מתכונן (La Liga)
שחקני ויאריאל בהכנות אחרונות (La Liga)שחקני ויאריאל בהכנות אחרונות (La Liga)
שחקני אוססונה מתחממים (La Liga)שחקני אוססונה מתחממים (La Liga)
