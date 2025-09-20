יום שבת, 20.09.2025 שעה 12:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' שרון
ילדים א': ירוק עולה בדרבי השרון בגביע

במשחק בין שתי קבוצות מליגת ילדים א' מחוז שרון ניצחה הפועל כפר סבא 2:3 את משחק החוץ מול הפועל רעננה - והעפילה לשלב הבא במסגרת גביע המדינה

כפר סבא ילדים א (באדיבות המועדון)
הפועל רעננה וקבוצת "צו פיוס" של הפועל כפר סבא, שיחלו בשבוע הבא את דרכן בליגת מרכז של שנתון ילדים א', כבר יצרו לעצמן לאורך השנים יריבות גאוגרפית מסקרנת מהמשחקים ביניהן בליגות שרון. בעונה אתמול (שישי) נפגשו בפעם הראשונה לעונה זו, במגרש הפארק הסינטטי ברעננה למשחק במסגרת השלב המוקדם של גביע המדינה, ממנו העפילו לא מעט קבוצות - חלקן באמצעות העפלה אוטומטית וחלקן ניצחו את יריבותיהן.

אחרי חצי שעה של כדורגל ללא שערים, הגיעו להן עשר הדקות האחרונות של הזמן החוקי, שבהן נכבש שער אחד מכל צד: אמיר ליאני (30) ניצל איבוד כדור ברחבת כפר סבא, כדי להשתלט על הכדור ולבעוט אותו לרשת ולהעלות את רעננה ליתרון 0:1. כשתי דקות לפני תום המחצית הראשונה בעיטה מחוץ לרחבה מרגלו של מיכאל יעקב האורח קבעה שוויון 1:1.

השער שכבשה כפר סבא לפני הירידה להפסקת המחצית הראשונה נתן לה רוחב גבית במחצית השנייה. כבר לאחר דקה אחת עומר גרייב סיים מצב של אחד על אחד מול שוער רעננה, איתי כהן, בבעיטה לרשת מתוך הרחבה וחולל מהפך - 1:2 לזכות כפר סבא.

בדקה ה-46 הכשלה על שחקן כפר סבא ברחבת רעננה שלחה את מיכאל יעקב לנקודה הלבנה. יעקב תרגם את בעיטת הפנדל לכיבוש צמד אישי, שהעלה את כפר סבא ליתרון 1:3.

בדקה ה-70 בעיטה חופשית של רעננה מכ-20 מטרים הסתיימה בשער שכבש אופק בגולה, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות הפועל כפר סבא.

דולב כביר, מאמן הפועל כפר סבא, אמר בסיום המשחק: "ידענו שאנחנו מגיעים למשחק לא פשוט מול קבוצה טובה, שתעשה לנו חיים קשים. השחקנים הפגינו המון לחימה, חזרו מפיגור והשאירו הכל על המגרש – זה מה שהכי משמח אותי. מעבר לתוצאה, נבנתה כאן קבוצה עם חיבור אמיתי, שמייצגת בגאווה את הפועל כפר סבא. המטרה שלנו היא לא רק ללמד כדורגל ולפתח את השחקנים מבחינה מקצועית, אלא גם לחנך לערכים של ספורטיביות, התמדה, חברות ושייכות".

בשבוע הבא יחלו שתי הקבוצות את דרכן בליגת מרכז. הפועל רעננה שתארח את הפועל ירושלים. לעומתה, הפועל כפר סבא תתארח אצל הפועל ראשל"צ.

