יום שבת, 20/09/2025, 14:30אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 5
אברטון
מחצית
2 0
שופט: דארן אינגלנד
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20
מערכת ONE | 20/09/2025 14:30
קודי גאקפו בפעולה (IMAGO)
המחזור החמישי של הפרמייר ליג נפתח בשעה זו עם דרבי לוהט באנפילד בין ליברפול לאברטון. רגע אחרי ה-2:3 הדרמטי על אתלטיקו מדריד בליגת האלופות, הרדס רוצים להמשיך במומנטום.

עוד לפני הניצחון ההוא, החבורה של ארנה סלוט הייתה במומנטום מצוין כשהיא למעשה הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שנמצאת עם מאזן מושלם עד כה, זאת בזכות ניצחונות על בורנמות’, ניוקאסל, ארסנל וברנלי.

בצד השני, הכחולים גם הם פתחו את העונה בצורה לא רעה בכלל. זה אומנם התחיל עם הפסד 1:0 ללידס יונייטד, אך מאז הגיעו ניצחונות 0:2 על ברייטון ו-2:3 על וולבס ואז 0:0 במחזור הקודם מול אסטון וילה.

הדרבי הראשון בעונה שעברה, אותו אברטון אירחה, סיפק דרמה גדולה, כשהיא קבעה 2:2 עם שער בדקה ה-98. הדרבי השני באנפילד הסתיים ב-0:1 של האדומים בזכות שער של דיוגו ז’וטה ז”ל.

מחצית ראשונה
  • '28
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:2: חראפנברך מצא בכדור עומק נפלא את הוגו אקטיקה, ששלח פס בין הרגליים של השוער אל הפינה הרחוקה של הרשת
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • לימאן אנדייה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '15
  • החמצה
  • סלאח ניסה בעיטה טובה מחוץ למסגרת, אך הכדור שלו חלף מעט מעל המסגרת
  • '10
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: מוחמד סלאח מצא בכדור ענק את ראיין חראפנברך ברחבה, וההולנדי שלח בעיטה טובה בנגיעה אל הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דארן אינגלנד שרק לפתיחת ההתמודדות!
