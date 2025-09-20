מחצית: מכבי ת"א - עירוני ק"ש 0:0

המחזור הרביעי בליגת העל לנוער מתקיים היום (שבת) עם מספר משחקים מסקרנים, כשבמוקד מכבי תל אביב מארחת את עירוני קריית שמונה, מכבי חיפה את הפועל ניר רמת השרון והפועל ראשון לציון את מכבי נתניה.

מכבי תל אביב – עירוני קריית שמונה 0:0

הצהובים פתחו את העונה בצורה טובה עם 7 נקודות מ-9 אפשריות, עם 1:2 דרמטי על מכבי חיפה במחזור הראשון, 1:1 מול הפועל רעננה במחזור השני ו-1:5 על הפועל חיפה במחזור השלישי. מנגד, הצפוניים הובסו 7:0 במחזור הפתיחה מול מכבי נתניה, אך התאוששו עם 0:2 על בני יהודה במחזור השני ו-1:1 מול הפועל עכו במחזור השלישי.

דקה 44, החמצת פנדל לקריית שמונה: סער אמסלם החמיץ מהנקודה הלבנה בעקבות הדיפה נהדרת של השוער

דן רומן (ראובן שוורץ)

עומר לוינזון (ראובן שוורץ)

רועי מגור מנסה להשתלט על הכדור (ראובן שוורץ)

מכבי חיפה – הפועל ניר רמת השרון 1:0

אחרי שהפסידו 2:1 למכבי תל אביב במחזור הפתיחה וסיימו ב-1:1 עם הפועל באר שבע במחזור השני, הירוקים רשמו ניצחון בכורה העונה במחזור השלישי עם 0:2 על הפועל כפר סבא וכעת רוצים להמשיך במומנטום. בצד השני, רשמת השרון עדיין ללא נקודה לאחר שהפסידה בשלושת המחזורים הראשונים.

דקה 6, שער! רמת השרון עלתה ליתרון 0:1: טעות של שוער מכבי חיפה ביצע טעות קשה כשבעט כדור על עידו נוימן מרמת השרון, והוא עשה דרכו פנימה.

הפועל ראשון לציון – מכבי נתניה 0:0

אחרי שני הפסדי בית בתוצאה 1:0 בשני המחזורים הראשונים, הכתומים מעיר היין רשמו ניצחון בכורה במחזור השלישי עם 1:3 בחוץ על מכבי הרצליה וכעת רוצים להמשיך באותו הכיוון, אך יודעים שזה לא יהיה פשוט מול מוליכת הטבלה, שמחזיקה במאזן מושלם עד כה.