יום שבת, 20.09.2025 שעה 15:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

לויזו נחת בישראל לקראת החתימה בהפועל ת"א

רגע לפני סגירת חלון ההעברות בישראל, האדומים בדרך להשלים את אחת העסקאות הגדולות שלהם: שחקן אומוניה ניקוסיה נחת, הקבוצה הכינה לו"ז מסודר ומהיר

|
לויזו בישראל (חגי מיכאלי)
לויזו בישראל (חגי מיכאלי)

רגע לפני סגירת חלון ההעברות בישראל, הפועל תל אביב קרובה להשלים את אחת העסקאות הגדולות שלה בשנים האחרונות עם החתמתו הצפויה של לויזוס לויזו.

אחרי שפרסמנו אתמול (שישי) שהעברתו של שחקן אומוניה ניקוסיה סוכמה, היום הוא נחת בישראל לקראת החתימה. שני הצדדים למעשה סיכמו על העסקה מבחינת כלל תנאיה, כשלקבוצתו הנוכחית יהיו גם אחוזים ממכירה עתידית.

האדומים ישלמו עבורו 1.1 מיליון אירו, בעוד שלויזו יחתום על חוזה לשלוש עונות. בהפועל תל אביב יודעים שאין להם הרבה זמן כדי לסגור את כל הדברים כי מחר נסגר החלון, אז פועלים מהר ככל האפשר וקבעו לו"ז מסודר כדי לסגור את הכל בזמן ללא תקלות.

לויזו בישראל (חגי מיכאלי)לויזו בישראל (חגי מיכאלי)

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות.

התקבל בחום על ידי האוהדים. לויזו (חגי מיכאלי)התקבל בחום על ידי האוהדים. לויזו (חגי מיכאלי)
לויזוס לויזו בנתב"ג (חגי מיכאלי)לויזוס לויזו בנתב"ג (חגי מיכאלי)
קיבל אהבה. לויזו (חגי מיכאלי)קיבל אהבה. לויזו (חגי מיכאלי)
לויזוס לויזו מגיע לישראל (חגי מיכאלי)לויזוס לויזו מגיע לישראל (חגי מיכאלי)
לויזוס לויזו מורם על ידי אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)לויזוס לויזו מורם על ידי אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
