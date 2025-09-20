ההעברות הבולטות בליגת העל לנוער בשבוע האחרון

המחזור הרביעי בליגת העל לנוער ייצא היום (שבת) לדרך עם שבעה משחקים, הראשון שבהם ייצא לדרך בשעה 15:30 - ויפגיש במגרש בית נגלר בקריית חיים את הפועל חיפה והפועל באר שבע, החל מהשעה 17:00 ייצאו לדרכם ששת משחקי היום הנותרים, כשבמוקד יעמוד משחק דרבי השרון בו תארח בשעה 17:00 הפועל רעננה את הפועל כפר סבא.

המחזור יינעל מחר (ראשון) עם שני משחקים נוספים: בשעה 17:30 תארח בני יהודה ת"א את מ.ס אשדוד, בשעה 19:30 ייערך המשחק המרכזי של המחזור, בית"ר ירושלים - שמוליכה את הטבלה בצוותא עם מכבי נתניה, תארח את מחזיקת הגביע - מכבי פ"ת.



לאחר שבמהלך השבוע דיווחנו על השאלתו של הבלם, ליאם יפה, משורות מכבי ת"א לשורותיה של בית"ר ירושלים, ועל מעברו של הבלם, ליאור רביבו, משורותיה של מכבי פ"ת למכבי נתניה, רגע לפני שיוצא לדרך המחזור הרביעי, יממה לפני סגירת חלון ההעברות בליגות הנוער, זה הזמן להפנות זרקור לכמה מההעברות הבולטות, שהתרחשו בימים האחרונים בגזרת השחקנים הישראלים. נציין כי שלוש קבוצות צירפו שחקנים זרים ילידי 2007 ממוצא אפריקאי: מכבי פ"ת, מחזיקת הגביע, צירפה את הבלם הגנאי, קופי האנה. בני יהודה ת"א צירפה את שחקן הכנף הניגרי, איובי סולימאן. הפועל עכו צירפה את החלוץ, עמנואל סולומון.

קופי האנה לצד סוכנו בר כץ (מדיה מכבי פ"ת)

עירוני קרית שמונה: חילוף חריגים מסקרן וצירוף בלמים

הקבוצה הצפונית, שהוחרגה עונה שלישית מירידת ליגה, ערכה חילוף במצבת חריגי הגיל, כשהחזירה לשורותיה את הקשר, עילאי בן דוד, ובמקביל השאילה את כרטיסו של ראזי ח'ליפה לקבוצת הבוגרים של מ.ס קרית ים. במקביל למהלך זה, קרית שמונה צירפה לשורותיה שני בלמים ילידי 2007: ראם תורג'מן - שמגיע מהפועל ת"א, בשורותיה רשם העונה שלוש הופעות חלקיות ונבו מאיוסט, שמגיע ממכבי נתניה, בשורותיה רשם הופעה אחת חלקית. תורג'מן רשם בעבר שבע הופעות במדי נבחרות הנערים של ישראל.



עילאי בן דוד, שחקן בית שורשי של קרית שמונה, כבש בעונה שעברה שני שערים. את העונה החל בקבוצת הבוגרים של הפועל עפולה מהליגה הלאומית, רשם חמש הופעות חלקיות ואף כבש שער במשחק גביע הטוטו בו הפסידה עפולה 3:2 להפועל כפר סבא. ראזי ח'ליפה, שהגיע לנוער של קרית שמונה לפני שתי עונות על תקן חלוץ, אך לא אחת שיחק כבלם, כבש בעונה שעברה חמישה שערים. העונה שולב בשלושת משחקי קבוצת הנוער של קרית שמונה ואף ספג כרטיס צהוב שני בשבוע שעבר, במשחק מול הפועל עכו, שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1.

ראזי חליפה (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)

קו נתניה-ת"א

שני שחקני התקפה עשו השבוע דרך הפוכה, בעסקאות של העברת כרטיס: החלוץ שחר נחום (2008) עבר ממכבי נתניה להפועל ת"א, משורותיה עבר הקשר אורי בן לולו למכבי נתניה.

אורי בן לולו (מיכאל חי)

שחר נחום, שכבש לפני שתי עונות 20 שערי ליגה בקבוצת נערים א' של מכבי נתניה, מצא את הרשת פעם אחת ב-21 הופעות חלקיות במכבי נתניה בשתי העונות האחרונות. לעומתו, אורי בן לולו, שיכול לשחק כקשר מתחת לחלוץ וכשחקן כנף, טרם ראה דקות משחק העונה. בעונה שעברה הבקיע חמישה שערים ב-39 הופעות בכל המסגרות בקבוצת נערים א' של הפועל ת"א. ב-12 הופעות במדי נבחרות הנערים כבש שער אחד.



במקביל, הפועל ת"א השאילה עד לסיום העונה את כרטיס השחקן של הקשר ההתקפי, נעם ישראלי (2008) לשמשון "פזטל" ת"א מלאומית דרום, זאת לאחר שהשחקן לא מצא את מקומו בהפועל כפר סבא מליגת העל. ישראלי הבקיע בעונה שעברה שמונה שערים ב-35 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת נערים א' של הפועל ת"א. שחקן נוסף שעושה את הדרך מהפועל ת"א לשמשון בהשאלה הוא שחקן ההתקפה, שון אל דוידוב (2007), שבעונה שעברה כבש שישה שערים במדי מכבי שוהם מהליגה הארצית.

שחר נחום רץ לחגוג (שחר גרוס)

חיזוקים נקודתיים באזור השרון

הפועל רמת השרון, נועלת הטבלה בשלב זה, צירפה בהשאלה ממכבי ת"א את הבלם, ארטיום שפרינסקי (2008) - שבעונה שעברה רשם 28 הופעות במדי קבוצת נערים א' של מכבי ת"א - 17 מהן מלאות. מכבי הרצליה, העולה החדשה, שמדורגת בשלב זה במקום ה-16 בטבלה, צירפה בעסקת העברה את הקשר האחורי, איתמר ניר (2008), שבעונה שעברה רשם 34 הופעות במדי קבוצת נערים א' - 25 מהן מלאות.



הפועל כפר סבא העבירה בהשאלה ממכבי חיפה לשורותיה את שחקן ההתקפה, איתי סולימני (2008), שבעונה שעברה רשם 31 הופעות חלקיות וארבע הופעות מלאות במדי סגנית האלופה ומחזיקת הגביע של שנתון נערים א', בשורותיה הבקיע שבעה שערים בכל המסגרות.