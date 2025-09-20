יום שבת, 20.09.2025 שעה 11:16
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אראל מאמין בהרכב המנצח, חטואל וביטון ישולבו

מאמן הפועל חיפה צפוי להמשיך בדרבי מול מכבי חיפה מחר ב-20:30 עם ה-11 שניצחו את הפועל ירושלים ובני סכנין, כאשר שחקני הרכש המבטיחים יעלו מהספסל

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

כאשר היא מעודדת משני הניצחונות האחרונים שלה בליגת העל, בהפועל חיפה מודעים לכך שמחר (ראשון, 20:30), בדרבי אותו הקבוצה תארח בסמי עופר, השחקנים של גל אראל יצטרכו לנסות ולעבור משוכה לא פשוטה כלל וכלל בדמותה של מכבי חיפה, שנמצאת גם היא במאזן של שני ניצחונות ליגה משכנעים מול בני ריינה ומ.ס אשדוד, במהלכם כבשה תשעה שערים.

המאמן, גל אראל, שעד כה בדרכו מצליח לחבר את הקבוצה ללא רעשי רקע, לא ממהר לבצע שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בניצחון מול בני סכנין, זאת למרות שלרשותו יעמדו שני שחקני הרכש האיכותיים רותם חטואל ואופק ביטון, שיכולים בכל רגע נתון להיכנס למגרש ולשנות את פני המשחק. חטואל ובטח ביטון עדיין לא נמצאים בכושר משחק מלא, אבל יהיה זה עניין של זמן בלבד עד אשר השניים ישתלבו בהרכב של הקבוצה.

לאורך כל השבוע האחרון, אראל עבד על תבניות הגנה והתקפה כאשר שימת הדגש הייתה על ההיערכות הטקטית מול החלק הקדמי האיכותי של מכבי חיפה. בהפועל חיפה מודעים לכך שמדובר במשחק שונה בתכלית מהדרבי האחרון, בו הקבוצה הביסה את מכבי חיפה 1:5, תוצאה שכזכור טלטלה את הצד הירוק.

אופק ביטון (עמרי שטיין)אופק ביטון (עמרי שטיין)

ברונו רמירז וג'ורג' דיבה ישחקו במרכז ההגנה של הקבוצה, כאשר בחלק הקדמי תורגלו רועי זיקרי וג'בון איסט. המפתח יהיה בקישור – רוי נאווי, לארי אנגולו ונאור סבג יצטרכו יחד עם יונתן פרבר לתת מענה טוב ביציאה להתקפות המעבר ולקישור של מכבי חיפה שכולל את עלי מוחמד, איתן אזולאי ומתיאס נהואל.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, יונתן פרבר, רועי זיקרי וג’בון איסט.

