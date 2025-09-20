אראל מאמין בהרכב המנצח, חטואל וביטון ישולבו

כאשר היא מעודדת משני הניצחונות האחרונים שלה בליגת העל, בהפועל חיפה מודעים לכך שמחר (ראשון, 20:30), בדרבי אותו הקבוצה תארח בסמי עופר, השחקנים של גל אראל יצטרכו לנסות ולעבור משוכה לא פשוטה כלל וכלל בדמותה של מכבי חיפה, שנמצאת גם היא במאזן של שני ניצחונות ליגה משכנעים מול בני ריינה ומ.ס אשדוד, במהלכם כבשה תשעה שערים.

המאמן, גל אראל, שעד כה בדרכו מצליח לחבר את הקבוצה ללא רעשי רקע, לא ממהר לבצע שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בניצחון מול בני סכנין, זאת למרות שלרשותו יעמדו שני שחקני הרכש האיכותיים רותם חטואל ואופק ביטון, שיכולים בכל רגע נתון להיכנס למגרש ולשנות את פני המשחק. חטואל ובטח ביטון עדיין לא נמצאים בכושר משחק מלא, אבל יהיה זה עניין של זמן בלבד עד אשר השניים ישתלבו בהרכב של הקבוצה.

לאורך כל השבוע האחרון, אראל עבד על תבניות הגנה והתקפה כאשר שימת הדגש הייתה על ההיערכות הטקטית מול החלק הקדמי האיכותי של מכבי חיפה. בהפועל חיפה מודעים לכך שמדובר במשחק שונה בתכלית מהדרבי האחרון, בו הקבוצה הביסה את מכבי חיפה 1:5, תוצאה שכזכור טלטלה את הצד הירוק.

אופק ביטון (עמרי שטיין)

ברונו רמירז וג'ורג' דיבה ישחקו במרכז ההגנה של הקבוצה, כאשר בחלק הקדמי תורגלו רועי זיקרי וג'בון איסט. המפתח יהיה בקישור – רוי נאווי, לארי אנגולו ונאור סבג יצטרכו יחד עם יונתן פרבר לתת מענה טוב ביציאה להתקפות המעבר ולקישור של מכבי חיפה שכולל את עלי מוחמד, איתן אזולאי ומתיאס נהואל.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, יונתן פרבר, רועי זיקרי וג’בון איסט.