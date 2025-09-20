הצביעו: איך ייגמרו משחקי הערב בליגת העל?

רגע לפני ראש השנה, המחזור הרביעי בליגת העל ייצא לדרך הערב (שבת) עם כמה משחקים לוהטים, במוקד – הפועל תל אביב תתארח ב-19:45 אצל מ.ס אשדוד, בית”ר ירושלים תארח ב-20:00 את עירוני קריית שמונה ומכבי תל אביב תארח באותה השעה את הפועל ירושלים. כמו כן, מכבי נתניה תארח את עירוני טבריה (20:00) ובני ריינה את הפועל פתח תקווה (19:45).

