יום שבת, 20.09.2025 שעה 11:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

חיפה מאמינה בנהואל: חודש המבחן הגדול שלו

הירוקים מצפים לקפיצת מדרגה מהקשר: "אם יעשה זאת כפי שאנחנו מצפים ממנו אז תהיה לנו קבוצה מצוינת". נאור וארזי עלולים לעזוב עד סיום מועד ההעברות

|
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

עד מחר, מועד תום ההעברות, במכבי חיפה פועלים בשני מישורים עיקריים. הראשון שבהם ההכנה המקצועית לקראת הדרבי והשני צמצום הסגל בשחקן אחד או שניים. המאמן דייגו פלורס לא נוטה לשנות את ההרכב שפתח איתו במשחק הניצחון מול מ.ס אשדוד, כאשר בספסל תעמוד לרשותו סוללה של שחקני התקפה דוגמת קנג'י גורה, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וסילבה קאני, שכל אחד מהם יכול ברגע נתון להיכנס מהספסל ולהשפיע על המשחק.

בקישור אמורים להמשיך ולשחק עלי מוחמד, איתן אזולאי ומתיאס נהואל, בזמן שהרכש החדש פיטר אגבה ייכלל לראשונה בסגל וישולב תוך כדי משחק. רשימת שחקני הספסל כוללת גם את ליאור קאסה לגביו יש רצון גדול מאוד לתת לקשר דקות משחק כדי להתפתח ולתרום.

מדובר בסוללת שחקנים מהשורה הראשונה שתעמוד לפני פלורס מהספסל. אחד השחקנים שלגביהם מצפים שישפיע על הקבוצה הוא מתיאס נהואל: “החודש יהיה זה המבחן הגדול ביותר של נהואל כאשר נשחק מול קבוצות כמו הפועל חיפה, הפועל ב"ש ומכבי ת"א. אם נהואל יעשה את קפיצת המדרגה שאנחנו מצפים ממנו אז תהיה לנו קבוצה מצוינת", אמרו במכבי חיפה. 

בנוגע לצמצום הסגל, הרי שעכשיו כאשר ברור שגיא מלמד יישאר לפחות עד ינואר בקבוצה וינסה לחזור לעניינים, נשארו שני שחקנים שעוד עשויות להיות התפתחויות בעניינם. הראשון הוא גוני נאור שזוכה להתעניינות מצד קבוצות בליגת העל, והשני הוא עמית ארזי הצעיר.

ההרכב המשוער לדרבי: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבנטה סטיוארט.

