יום שבת, 20.09.2025 שעה 08:51
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

פדרי שיתף: ואן דייק היריב הכי קשה מולו שיחקתי

קשר בארסה השתתף באירוע של דקתלון בספרד: "במגרש הוא עוד יותר גדול מאשר בטלוויזיה". וגם: היכן הוא מוצא נחמה והסיבה לחגיגה הייחודית עם המשקפיים

|
פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

פדרי היה הדובדבן שבקצפת עבור דקתלון באירוע שערכה בפורום ברצלונה. חברת הספורט הצרפתית קיימה את האירוע הגדול ביותר שלה בספרד עד כה, אליו הגיעו יותר מ־500 איש שחיכו לפגוש את הקשר. שחקן ברצלונה שוחח עם האוהדים שהגיעו לאירוע, וכשנשאל על מי שנמצא מולו במגרש, ציין כמה נקודות מעניינות.

אחת מהן הייתה על הבלם שהכי קשה היה לו לעבור: "אני חייב לומר שהוא נראה נהדר בטלוויזיה, אבל וירג’יל ואן דייק עוד יותר גדול במגרש. שיחקתי מולו לא מזמן, וזה מאוד קשה לעבור אותו".

פדרי הדגיש שהתקופה הקשה ביותר בקריירה שלו הייתה זו שבה סבל מפציעות, וציין היכן מצא נחמה: "במשפחה שלי, שתמיד נמצאת שם. הרגע הכי קשה היה התקופה עם הפציעות. לא מדובר ברגע אחד ספציפי, אלא ברגעים האלה. זה היה קשה, אבל התאמצתי להתאמן אפילו יותר אם יכולתי, והיום אני בריא".

פדרי מוסר (IMAGO)פדרי מוסר (IMAGO)

הקשר הספרדי גם הודה במה הרגיש כשערך את הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של ברצלונה: "זה היה חלום. לבשתי חולצה של ברצלונה כל החיים מאז שהייתי קטן, וכשאתה עולה לקבוצה ועורך בכורה במה שאני מחשיב כקבוצה הטובה בעולם, זה מדהים".

לבסוף חשף את הסיבה לחגיגת השער הייחודית שלו: "אני חוגג כך בשביל אבא שלי. יום אחד אכלתי איתו צהריים בבית ורציתי להקדיש לו את השערים כי הוא תמיד היה איתי מאז שהייתי קטן. מכיוון שכל המשפחה מרכיבה משקפיים, עלה לנו הרעיון של התנועה הזאת".

