ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
29-55ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

"סולומון בין השחקנים שעשויים לפתוח בהרכב"

ב'מונדו דפורטיבו' מדווחים שמרסלינו יבצע רוטציה נרחבת מול אוססונה ב-19:30, ושהישראלי עשוי לקבל הזדמנות ב-11, אך כרגע הוא מיועד לפתוח על הספסל

מנור סולומון (ויאריאל)
מנור סולומון (ויאריאל)

ויאריאל מתכוננת למשחק מול אוססונה שייערך הערב (שבת, 19:30) באצטדיון לה סרמיקה, כשהשחקנים מגיעים לאחר ששיחקו שני משחקים בארבעה ימים. הקבוצה של מרסלינו פגשה את אתלטיקו מדריד ואת טוטנהאם בליגה הספרדית ובליגת האלופות בין שבת שעברה לשלישי, מה שהופך את המחזור הקרוב להזדמנות טובה לשלב שחקנים שקיבלו פחות דקות משחק.

ויאריאל חזרה לספרד בסביבות חמש בבוקר ברביעי, דבר שהוסיף עומס נוסף על השחקנים ששיחקו את מירב הדקות, חלקם גם חזרו ממשחקי נבחרות, בהם חואן פוית’, רנאטו וייגה, פאפה גיי, טאג'ון ביוקנן וניקולאס פפה. “במצב הזה, שחקנים פחות עמוסים פיזית כמו דני פארחו, רפה מארין, תומאס פארטי, אלברטו מוליירו, טאני אולואוסיי ומנור סולומון עשויים לקבל הזדמנות בהרכב הפותח”, דיווחו בספרד.

הצוללת הצהובה מחפשת לחזור למסלול הניצחונות, הפעם באצטדיון לה סרמיקה. ויאריאל סופרת שני הפסדים רצופים ללא שערי זכות, 2:0 במטרופוליטנו מול אתלטיקו מדריד במסגרת הליגה, והפסד 1:0 לטוטנהאם בליגת האלופות. טעות קשה של השוער לואיז ג'וניור הכריעה את המשחק בצ'מפיונס, מה שעשוי להביא לשינוי בין הקורות עם אפשרות לשילובו של דייגו קונדה.

בנוסף לשני ההפסדים, הקבוצה לא ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים (לאחר 1:1 מול סלטה ויגו). כעת היא מחפשת לחזור למסלול הניצחונות בעזרת הדחיפה מהקהל הביתי. בבית ניצחה ויאריאל את ריאל אוביידו (0:2) ואת ג'ירונה (0:5), ולרשותה שבע נקודות שממקמות אותה במקום השישי בטבלת הליגה.

