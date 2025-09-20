הרמז של מסצ'ראנו לגבי הארכת החוזה של מסי

אינטר מיאמי נמצאת בימים גורליים, כאשר סוגיית הארכת חוזהו של ליאו מסי קרובה להכרעה. חוזהו הנוכחי של הכוכב הארגנטינאי מסתיים בתום העונה, אולם לפי דיווחים בארה”ב כבר הושגה הסכמה בין הצדדים, וההכרזה הרשמית צפויה בתוך ימים ספורים.

במסיבת עיתונאים שנערכה לקראת המשחק הקרוב מול DC יונייטד, נשאל חאבייר מסצ’ראנו על החידוש הצפוי. המאמן הארגנטינאי נמנע מלמסור פרטים על המשא ומתן, אך רמז שהכול מתקדם בכיוון חיובי.

"אני לא זה שצריך לבשר את זה. אני מקווה שזה יקרה בקרוב", אמר, "מדובר בחדשות עצומות לא רק עבור אינטר מיאמי, אלא גם עבור ה-MLS בכלל. אם זה יקרה, זה יהיה נפלא לכדורגל האמריקאי שיוכל ליהנות ממנו לאורך זמן נוסף".

בינתיים, מסי עצמו מתכונן למשחק הקרוב מול DC יונייטד שייערך הלילה (בין שבת לראשון). אחרי הופעה מרשימה מול סיאטל סאונדרס באמצע השבוע ואחרי תקופה רוויית פציעות, הפרעוש התאמן ללא בעיות מיוחדות עם שאר הסגל.

בשל חסרים בחוד והאפשרויות המוגבלות שיש למסצ’ראנו ברוטציה, צפוי מסי לפתוח שוב בהרכב, כשבאינטר מיאמי יודעים שכל נקודה חשובה במאבק על מגן האוהדים.