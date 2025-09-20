יום ראשון, 21.09.2025 שעה 17:24
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5342-5131שארלוט3
5335-4630ניו יורק סיטי4
5246-6028אינטר מיאמי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5531-5629ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
4736-5328FC לוס אנג'לס4
4543-5129סיאטל סאונדרס5
4240-3830פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3441-3129ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

הרמז של מסצ'ראנו לגבי הארכת החוזה של מסי

מאמן אינטר מיאמי אישר שהפרעוש ישחק מול DC יונייטד והתייחס לעתיד בן ארצו: "מדובר בחדשות מצוינות לכל ה-MLS, נפלא שאפשר יהיה ליהנות ממנו עוד"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

אינטר מיאמי נמצאת בימים גורליים, כאשר סוגיית הארכת חוזהו של ליאו מסי קרובה להכרעה. חוזהו הנוכחי של הכוכב הארגנטינאי מסתיים בתום העונה, אולם לפי דיווחים בארה”ב כבר הושגה הסכמה בין הצדדים, וההכרזה הרשמית צפויה בתוך ימים ספורים.

במסיבת עיתונאים שנערכה לקראת המשחק הקרוב מול DC יונייטד, נשאל חאבייר מסצ’ראנו על החידוש הצפוי. המאמן הארגנטינאי נמנע מלמסור פרטים על המשא ומתן, אך רמז שהכול מתקדם בכיוון חיובי.

"אני לא זה שצריך לבשר את זה. אני מקווה שזה יקרה בקרוב", אמר, "מדובר בחדשות עצומות לא רק עבור אינטר מיאמי, אלא גם עבור ה-MLS בכלל. אם זה יקרה, זה יהיה נפלא לכדורגל האמריקאי שיוכל ליהנות ממנו לאורך זמן נוסף".

בינתיים, מסי עצמו מתכונן למשחק הקרוב מול DC יונייטד שייערך הלילה (בין שבת לראשון). אחרי הופעה מרשימה מול סיאטל סאונדרס באמצע השבוע ואחרי תקופה רוויית פציעות, הפרעוש התאמן ללא בעיות מיוחדות עם שאר הסגל.

בשל חסרים בחוד והאפשרויות המוגבלות שיש למסצ’ראנו ברוטציה, צפוי מסי לפתוח שוב בהרכב, כשבאינטר מיאמי יודעים שכל נקודה חשובה במאבק על מגן האוהדים.

