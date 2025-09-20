קין זעם על השחקנים שלו - והחמיא לאבו פאני

פרנצווארוש יצאה מהמשחק מול DVTK עם תחושת החמצה, לאחר שחזרה מפיגור כפול ל־2:2, במסגרת המחזור השביעי בליגה ההונגרית. המאמן רובי קין לא חסך ביקורת מהשחקנים שלו ואף הודה: "המחצית הראשונה הייתה נוראית. ספגנו שני שערים קלים מדי. הראשון מקרן חוץ, השני ממש לפני ההפסקה, שערים שאסור היה לנו לספוג. הראיתי לשחקנים את המקרים האלה בחדר ההלבשה. אם הייתי יכול, הייתי מחליף את כולם במחצית חוץ מדנש דיבוש".

האירי המשיך והסביר כי השינויים בהפסקה, בהם כניסתם של מוחמד אבו פאני וזומבור גרובר, הכניסו אנרגיות חדשות לקבוצה: "אבו פאני, גרובר, אטבש ופשיץ’ כולם נכנסו טוב. גרובר כבש צמד נהדר, והוא בכושר מצוין. החילופים שינו את המשחק. לשמחתי המחליפים לא היו בחדר ההלבשה בהפסקה, כי מי שהיה על המגרש במחצית הראשונה קיבל ממני את מה שהגיע לו".

גם התקשורת ההונגרית התמקדה באבו פאני. הקשר הישראלי, שנשאר על הספסל אחרי קיץ לא פשוט בו עתידו במועדון היה בספק והוא אף סבל מפציעה, תואר כך: “אבו פאני הוא עדיין הכדורגלן היקר ביותר בליגה (4.5 מיליון אירו), ולמרות ששוב שובץ כמחליף, ברגע המכריע היה שם: כדור מצוין שלו בדקה ה־90+2 הגיע לגרובר, שכבש את שער השוויון הדרמטי והציל נקודה לאלופה”.

בהונגריה הוסיפו: “גם אם פתח את המשחק על הספסל, אבו פאני הראה שוב עד כמה הוא משמעותי עבור פרנצווארוש. הקהל השתולל משמחה כשאבו פאני עלה. המחליפים עשו עבודה טובה, בטח אחרי הירידה של קניקובסקי, וחזרו בצורה יפה מ-2:0”.