יום שבת, 20.09.2025 שעה 09:12
כדורגל ישראלי

קין זעם על השחקנים שלו - והחמיא לאבו פאני

מאמן פרנצווארוש שביצע חילוף מרובע בהפסקה: "הייתי מחליף גם 10 אם יכולתי". על הקשר אמר: "נכנס היטב ושינה את המשחק". גם בתקשורת החמיאו לישראלי

|
רובי קין (IMAGO)
רובי קין (IMAGO)

פרנצווארוש יצאה מהמשחק מול DVTK עם תחושת החמצה, לאחר שחזרה מפיגור כפול ל־2:2, במסגרת המחזור השביעי בליגה ההונגרית. המאמן רובי קין לא חסך ביקורת מהשחקנים שלו ואף הודה: "המחצית הראשונה הייתה נוראית. ספגנו שני שערים קלים מדי. הראשון מקרן חוץ, השני ממש לפני ההפסקה, שערים שאסור היה לנו לספוג. הראיתי לשחקנים את המקרים האלה בחדר ההלבשה. אם הייתי יכול, הייתי מחליף את כולם במחצית חוץ מדנש דיבוש".

האירי המשיך והסביר כי השינויים בהפסקה, בהם כניסתם של מוחמד אבו פאני וזומבור גרובר, הכניסו אנרגיות חדשות לקבוצה: "אבו פאני, גרובר, אטבש ופשיץ’ כולם נכנסו טוב. גרובר כבש צמד נהדר, והוא בכושר מצוין. החילופים שינו את המשחק. לשמחתי המחליפים לא היו בחדר ההלבשה בהפסקה, כי מי שהיה על המגרש במחצית הראשונה קיבל ממני את מה שהגיע לו".

גם התקשורת ההונגרית התמקדה באבו פאני. הקשר הישראלי, שנשאר על הספסל אחרי קיץ לא פשוט בו עתידו במועדון היה בספק והוא אף סבל מפציעה, תואר כך: “אבו פאני הוא עדיין הכדורגלן היקר ביותר בליגה (4.5 מיליון אירו), ולמרות ששוב שובץ כמחליף, ברגע המכריע היה שם: כדור מצוין שלו בדקה ה־90+2 הגיע לגרובר, שכבש את שער השוויון הדרמטי והציל נקודה לאלופה”.

בהונגריה הוסיפו: “גם אם פתח את המשחק על הספסל, אבו פאני הראה שוב עד כמה הוא משמעותי עבור פרנצווארוש. הקהל השתולל משמחה כשאבו פאני עלה. המחליפים עשו עבודה טובה, בטח אחרי הירידה של קניקובסקי, וחזרו בצורה יפה מ-2:0”.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)מוחמד אבו פאני (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */