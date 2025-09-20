יום שבת, 20.09.2025 שעה 06:38
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
29-55ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

ימשיך ב-11? רודריגו מצדיק את האמון מאלונסו

הברזילאי הוכיח מול מארסיי שהוא מוכן להילחם על דקות מול ויניסיוס באגף השמאלי. בספרד מנתחים: "תחרות אמיתית בין השניים, שרחוקה מלהיות סגורה"

רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

העלילה קיבלה תפנית חדה עבור רודריגו. אחרי אליפות העולם למועדונים, עזיבתו את ריאל מדריד נראתה כמעט ודאית, נוכח התפקיד המוגבל שהעניק לו צ’אבי אלונסו בטורניר (פתח פעם אחת בלבד, במשחק הראשון) והירידה במעמדו גם בסיום תקופת קרלו אנצ’לוטי. שמות מועדונים רבים הוזכרו, כפי שקורה תמיד סביב שחקן באיכותו ובמעמדו: באיירן מינכן, ליברפול, ארסנל, מנצ’סטר סיטי וטוטנהאם.

עד כדי כך, שהשחקן עצמו בחר להתבדח על כך, כפי שגילה אחרי משחק ליגת האלופות מול מארסיי, בו פתח בהרכב: "אני חושב שכבר התרגלתי לזה. כל שנה מדברים עליי שאני עוזב. במהלך חלון ההעברות שלחו אותי כל שבוע לקבוצה אחרת. אפילו צחקתי עם ההורים והחברים: 'תראו, היום אני בקבוצה אחת, מחר באחרת'. אבל הייתי מאוד רגוע וזה לא השפיע עליי בכלל. המשכתי ליהנות מהחופשה והאימונים כי ידעתי שאשאר. בסוף אני עדיין בבית, המקום שתמיד חלמתי להיות בו. אני הולך להמשיך לתת הכל כל יום עם החולצה הזו".

והוא עושה זאת מהאגף השמאלי, העמדה המועדפת עליו, שבה ישחק העונה למעט מקרים חריגים. את זה סיכם עם צ’אבי אלונסו, וכעת זה קורה בפועל. מול מארסיי אולי חסר לו רק השער, אך הוא הראה גרסה חדה במיוחד: שלוש בעיטות לשער, שתיים למסגרת, שלוש הזדמנויות שיצר, ושני דריבלים מוצלחים מתוך שלושה ניסיונות. התרומה המשמעותית ביותר הייתה הפנדל שהשיג, אותו כבש אמבפה וקבע 1:1.

רודריגו (רויטרס)רודריגו (רויטרס)

“היכולת הזו מצדיקה את התוכנית של אלונסו בעמדה הזו, תחרות אמיתית בין ויניסיוס לרודריגו, שרחוקה מלהיות סגורה כפי שנדמה היה”, ניתחו בתקשורת בספרד. השחקן עצמו מברך על כך: "אני שמח. עבר הרבה זמן מאז ששיחקתי ככה, לאט לאט אני מתאושש מכל מה שעברתי. היו לי רגעים קשים מאוד בסוף העונה שעברה. אבל עכשיו זה הזמן להמשיך קדימה", סיכם רודריגו.

