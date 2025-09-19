יום שני, 22.09.2025 שעה 01:27
ליגה גרמנית 25-26
123-184באיירן מינכן1
103-94בורוסיה דורטמונד2
97-64לייפציג3
77-94פ.צ. קלן4
76-74סט. פאולי5
69-114איינטרכט פרנקפורט6
68-84פרייבורג7
65-54שטוטגרט8
610-84הופנהיים9
611-84אוניון ברלין10
57-84באייר לברקוזן11
56-74וולפסבורג12
44-54מיינץ13
410-84ורדר ברמן14
48-24המבורג15
310-74אוגסבורג16
26-14בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

קליארי גברה 1:2 על לצ׳ה, שנותרה במקום האחרון

צמד של אנדראה בלוטי העניק ניצחון יקר לאורחת שהפכה פיגור מוקדם משער של גבריאל. המארחת עם נקודה מ-12. בגרמניה, שטוטגרט ניצחה את סט. פאולי

|
שחקני קליארי חוגגים (רויטרס)
שחקני קליארי חוגגים (רויטרס)

עונת המשחקים 2025/26 נמשכת, כשהערב (שישי) המשחקים המוקדמים של המחזור ברחבי הליגות הבכירות באירופה נפתחו. באיטליה, קליארי ניצחה את לצ׳ה. בגרמניה, שטוטגרט גברה על סט. פאולי.

לצ׳ה – קליארי 2:1

המשחק נפתח בטירוף עם שער מוקדם של טיאגו גבריאל עבור המארחת, אך צמד של אנדראה בלוטי, כשהשני הובקע מהנקודה הלבנה, הפך את התוצאה והכריע את המשחק. קליארי עם שבע מ-12, בעוד לצ׳ה ממשיכה בפתיחה הרעה עם נקודה אחת בלבד בארבעה מחזורים, כשהיא נועלת את הטבלה.

שטוטגרט – סט. פאולי 0:2

בגרמניה, שטוטגרט גברה 0:2 על סט. פאולי במסגרת המחזור הרביעי בבונדסליגה, בזכות שער ובישול של אמרדין דימירוביץ' (43, 50 לבילאל אל קאנוס), לאחר שאנג'לו שטילר החמיץ פנדל מוקדם יותר. עבור סט. פאולי זהו הפסד ראשון העונה והיא עלולה לאבד את המקום הרביעי, בעוד שטוטגרט חגגה ניצחון שני ועלתה לפחות זמנית למקום השביעי.

