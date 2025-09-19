קליארי גברה 1:2 על לצ׳ה, שנותרה במקום האחרון

עונת המשחקים 2025/26 נמשכת, כשהערב (שישי) המשחקים המוקדמים של המחזור ברחבי הליגות הבכירות באירופה נפתחו. באיטליה, קליארי ניצחה את לצ׳ה. בגרמניה, שטוטגרט גברה על סט. פאולי.

לצ׳ה – קליארי 2:1

המשחק נפתח בטירוף עם שער מוקדם של טיאגו גבריאל עבור המארחת, אך צמד של אנדראה בלוטי, כשהשני הובקע מהנקודה הלבנה, הפך את התוצאה והכריע את המשחק. קליארי עם שבע מ-12, בעוד לצ׳ה ממשיכה בפתיחה הרעה עם נקודה אחת בלבד בארבעה מחזורים, כשהיא נועלת את הטבלה.

שטוטגרט – סט. פאולי 0:2

בגרמניה, שטוטגרט גברה 0:2 על סט. פאולי במסגרת המחזור הרביעי בבונדסליגה, בזכות שער ובישול של אמרדין דימירוביץ' (43, 50 לבילאל אל קאנוס), לאחר שאנג'לו שטילר החמיץ פנדל מוקדם יותר. עבור סט. פאולי זהו הפסד ראשון העונה והיא עלולה לאבד את המקום הרביעי, בעוד שטוטגרט חגגה ניצחון שני ועלתה לפחות זמנית למקום השביעי.