יום שבת, 20.09.2025 שעה 06:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
29-55ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

"פרס אמר לי לחתום על מפית, זה הביך אותי"

אקס אתלטיקו רדאמל פלקאו בווידוי מפתיע לגבי ריאל מדריד: "פלורנטינו הניח את המפית מולי וביקש שאחביא אותה, ברור שהייתה התעניינות, אבל לא מתחרט"

|
רדאמל פלקאו (IMAGO)
רדאמל פלקאו (IMAGO)

אחד הסמלים הגדולים ביותר של הכדורגל הקולומביאני, רדאמל פלקאו, חשף מדוע סירב לשחק בריאל מדריד, למרות שנשיא המועדון פלורנטינו פרס ניסה לשכנע אותו בכל דרך. בגילוי שיצר סערה, הודה החלוץ הקולומביאני כי בשיא הקריירה שלו אמר "לא" לריאל מדריד.

כיום פלקאו ללא קבוצה, לאחר שסיים את דרכו במיליונריוס, המועדון שאהב ושבמדיו שיחק במשך שנתיים, ולא הצטרף מאז לאף קבוצה אחרת. בשיחה עם חברו לשעבר, מריו סוארס, ניתח פלקאו את הקריירה שלו וחשף בין היתר את הפרק שקשור לריאל מדריד, הקבוצה שסירב להצטרף אליה.

הסיבה, כך סיפר, הייתה הנאמנות העמוקה והקשר הרגשי לאתלטיקו מדריד, היריבה העירונית. בין השנים 2011 ל־2014 הפך פלקאו לאגדה באתלטיקו, כשכיכב במדיה וזכה להיכלל בנבחרת השנה של פיפ"א לצד שמות כמו ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו.

רדאמל פלקאו (La Liga)רדאמל פלקאו (La Liga)

באחד מרגעי השיחה גולל פלקאו אנקדוטה אישית על ניסיון של פרס להחתים אותו בדרך יוצאת דופן, על מפית. "הוא הניח את המפית מולי. קאסיאס היה שם, וגם דובר העיתונות של אתלטיקו. הוא ביקש ממני להחביא את המפית", סיפר החלוץ.

"זה היה רגע מביך ולא נעים. פלורנטינו היה שם כדי שאחתום על המפית. לגבי ריאל מדריד, אני לא יודע עד כמה נכון לומר שהיה כאן איזשהו 'תקיעת סכין בגב'. מישהו מריאל מדריד באמת התקשר אליי. ברור שהייתה התעניינות, אבל זה היה... לא יודע, זה היה משמעותי מדי מבחינתי מול אתלטיקו מדריד. זו הייתה סיטואציה מורכבת, וכבר הייתי מזוהה עם אתלטיקו ועם מה שהייצוג שלי אומר עבורם", הוסיף פלקאו. היום, שנים אחרי, הוא מצהיר בפשטות: "אין לי חרטות".

