יום שבת, 20.09.2025 שעה 17:56
יום שבת, 20/09/2025, 17:15אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 5
אספניול
דקה 39
1 0
שופט: חואן מרטינס
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
49-95לבאנטה12
47-74סביליה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
48-44ולנסיה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20
מערכת ONE | 20/09/2025 17:15
הרכבים וציונים
 
 
פרנקו מסטנטואונו (La Liga)
פרנקו מסטנטואונו (La Liga)

אחרי שפתחה את העונה שלה בצורה מושלמת עם ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים, ריאל מדריד מקווה להמשיך במומנטום כשבשעה זו היא מארחת את אספניול למשחק מסקרן. 

החבורה של צ’אבי אלונסו מחפשת להמשיך את המומנטום שלה ולחבר ניצחון חמישי רצוף שישמור לה על הפסגה. הבלאנקוס ניצחו גם במהלך השבוע את מארסיי במסגרת ליגת האלופות, כשזהו היה הניצחון השלישי ברציפות שלהם באותה תוצאה בדיוק – 1:2. 

מן העבר השני, בצד של האורחת, אספניול פתחה גם היא את העונה שלה נהדר כשהיא עם שלושה ניצחונות ותיקו אחרי ארבעה מחזורים. החבורה של מנולו גוזאלס מקווה להפתיע, להוציא נקודות ולהמשיך במומנטום החיובי איתו החלה את העונה.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון הייתה זו ריאל מדריד שניצחה עם 1:4 מהדהד. בסיבוב השני, אספניול הפתיעה וניצחה 0:1 משער מאוחר ודרמטי.

מחצית ראשונה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • אורליאן צ׳ואמני ספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '34
  • החמצה
  • פעולה אישית יפה של ויניסיוס, שנכנס מהאגף למרכז ובעט טוב, אך הכדור עלה מעל המסגרת
  • '22
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: ועוד איזה שער. אדר מיליטאו החליט שנמאס לו לנסות לפרוץ את ההסתגרות של אספניול ושלח פצצה אדירה מכ-25 מטרים ישר לחיבורים ולרשת
  • '15
  • אחר
  • רבע שעה חלפה מפתיחת המשחק, ריאל מדריד שלטה והחזיקה בכדור, אספניול הסתגרה ושתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים
פרנקו מסטנטואונו (La Liga)פרנקו מסטנטואונו (La Liga)
  • '3
  • החמצה
  • אדו אקספוסיטו ניסה את מזלו עם בעיטה למסגרת, קורטואה היה במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חואן מרטינס הוציא את המשחק לדרך!
צ׳אבי אלונסו (La Liga)צ׳אבי אלונסו (La Liga)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות